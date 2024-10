Politie en Justitie ‘Arma, arma!’ om politie-schietincident te rechtvaardigen Dick Drayer 14-10-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Politiefunctionaris Dudley E. is veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, met een proeftijd van twee jaar, en een verbod om drie jaar lang een functie te bekleden binnen het Korps Politie Curaçao of als opsporingsambtenaar. Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao vindt hem schuldig aan het vervalsen van meldingsformulieren en het misbruiken van zijn functie als teamleider van de Unit Speciale Taken bij het Korps Politie Curaçao. Dat deed hij om drie andere schietende agenten uit de wind te kunnen houden, nadat die een jonge overvaller bij een achtervolging hadden doodgeschoten.

In de meldingsformulieren verving de teamleider de woorden para, para (stop, stop) door arma, arma (wapen, wapen) om het schietincident te rechtvaardigen. De teamleider heeft volgens het vonnis bewust de situatie verdraaid om een noodweersituatie te suggereren, waarmee hij zijn collega’s uit de problemen wilde houden.

De zaak draait om een incident op 27 september 2021, toen politieagenten en een VKC’er na een achtervolging meerdere keren schoten op de achterzijde van een auto waarin verdachten van een gewapende overval op de vlucht waren. Verschillende kogels doorboorden het voertuig, waarbij de 18-jarige Zjeanierre Nicasia dodelijk werd geraakt. Foto: Èxtra

Dudley E., die sinds 1996 bij de politie in dienst is, stond terecht voor drie feiten: valsheid in geschrifte, gebruik maken van valse documenten en misbruik van functie. Hij heeft als teamleider in de meldingsformulieren beschreven dat de agenten handelden uit zelfverdediging, door te verklaren dat er een wapen was gezien en dat er “arma, arma” (wapen, wapen) werd geroepen voorafgaand aan het schieten. Uit onderzoek bleek echter dat deze informatie niet klopte en dat de beschrijving door de teamleider bewust was aangepast om de betrokken agenten te beschermen. Die waren daar overigens akkoord meegegaan.

Het Gerecht oordeelde dat Dudley E. zijn functie als teamleider misbruikte door zijn collega’s ertoe te bewegen valse meldingsformulieren te accepteren. Deze formulieren werden later ingediend bij zowel het Bureau Interne Zaken als de Landsrecherche, waardoor de agenten buiten schot konden blijven. Het Gerecht benadrukte dat het vertrouwen in de politie en de juistheid van hun verslaglegging cruciaal is voor de samenleving, en rekende het hem zwaar aan dat hij dat vertrouwen beschadigde.

Vrijspraak

De twee betrokken agenten, Shairo S, Yu-Maiklin B., en VKC’er Heyshenicke H., zijn door dezelfde rechter vrijgesproken van alle rechtsvervolging Zij handelden volgens de regels, ondanks het fatale resultaat.

Het gerecht oordeelde dat het schieten proportioneel was en voldeed aan de vereisten van noodzaak en redelijkheid.

De familie van Nicasia, die een schadevergoeding had geëist, werd niet-ontvankelijk verklaard en kan eventueel een vordering bij de burgerlijke rechter indienen.

551