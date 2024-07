Algemeen Belastingdienst Curaçao verleent automatisch uitstel van betaling bij bezwaarschrift Redactie 11-07-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Belastingdienst Curaçao verleent per direct automatisch uitstel van betaling bij het indienen van een bezwaarschrift door de belastingplichtige. Dit is een belangrijke wijziging in de procedure, bedoeld om belastingbetalers te ontlasten en administratieve lasten te verminderen.

Volgens de huidige wetgeving moeten belastingplichtigen apart een verzoek tot uitstel van betaling indienen nadat ze een bezwaarschrift hebben ingediend. Maar dit is niet bij iedereen bekend, wat vaak leidt tot onnodige invorderingsacties. De Belastingdienst heeft daarom besloten om het proces te vereenvoudigen en efficiënter te maken.

Frequentie

De ontvanger kent al enkele jaren maandelijks automatisch uitstel van betaling toe voor alle aanslagen waartegen een bezwaarschrift is ingediend. Dit uitstel wordt ook weer ingetrokken zodra het bezwaarschrift is afgehandeld. Maar door de maandelijkse frequentie kan het nog steeds voorkomen dat tussentijds aanmaningen of dwangschriften worden verstuurd.

Om dit probleem aan te pakken, heeft de Belastingdienst de frequentie van dit massale proces verhoogd naar eens per week. Dit betekent dat belastingplichtigen niet langer een apart verzoek hoeven in te dienen voor uitstel van betaling. Zodra een bezwaarschrift wordt geregistreerd, wordt het uitstel automatisch toegekend.

Koppeling

Daarnaast werkt de Belastingdienst aan een koppeling tussen de systemen van de Inspectie der belastingen en de Ontvanger. Hierdoor wordt binnen enkele maanden direct uitstel van betaling verleend op het moment dat een bezwaarschrift wordt geregistreerd door de inspecteur.

Met deze beleidswijziging wil de Belastingdienst bijdragen aan de vereenvoudiging van procedures en de administratieve lasten voor belastingplichtigen verlagen. Dit betekent minder zorgen en minder papierwerk voor degenen die bezwaar maken tegen een aanslag.

