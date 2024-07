Algemeen Belastingdienst: kwart van de salarisgegevens via werkgevers ontbreekt nog Redactie 13-07-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Op dit moment beschikt de Belastingdienst over de salarisgegevens van 2023 van ongeveer 45.000 werknemers, ontvangen via de verzamelloonstaten van werkgevers. Voor het jaar 2022 had de Belastingdienst salarisgegevens van meer dan 60.000 werknemers. Dit betekent dat de Belastingdienst nog steeds de gegevens van ongeveer een kwart van de werknemers van de werkgevers niet heeft ontvangen.

Zonder deze salarisgegevens kan de Belastingdienst de inkomensaangiften niet tijdig verwerken, wat kan leiden tot vertragingen bij het uitbetalen van teruggaven.

De Belastingdienst van Curaçao is wel al begonnen met het verwerken van de inkomensaangiften voor 2023. De eerste teruggaven worden voor het einde van deze maand uitbetaald. Om de inkomensaangiften te kunnen verwerken, heeft de Belastingdienst in de meeste gevallen de verzamelloonstaat van de werkgevers nodig. Hiermee kan de Belastingdienst automatisch controleren of de informatie in de aangifte overeenkomt met de aangifte van de werkgever.

Daarom dringt de Belastingdienst er bij werkgevers op aan om de ontbrekende verzamelloonstaten zo snel mogelijk in te dienen. Dit helpt ervoor te zorgen dat werknemers de teruggaven waar zij recht op hebben, snel ontvangen. Werkgevers die de benodigde gegevens nog niet hebben ingediend, zullen een individuele aanmaningsbrief van de Belastingdienst ontvangen.

75