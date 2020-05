Bemanning Zr.Ms. Pelikaan vertrekt naar Nederland

12 Gedeeld

Harlingen – Het onderhoud van ondersteuningsschip Zr.Ms. Pelikaan is in volle gang. Sinds begin december 2019 ligt het schip voor groot onderhoud -haar midlife update– in Nederland. Sinds februari ligt de Pelikaan in het droogdok van Damen Shipyards Group in Harlingen. In het droogdok is onderhoud gepleegd aan de buitenzijde en onderkant van het schip. Denk hierbij aan nieuwe verflagen en onderhoud van de scheepsroeren.

Het schip komt deze week uit het dok in Harlingen en wordt naar de marinebasis in Den Helder versleept voor de laatste fase van het onderhoud. Dit is ook de fase dat de gehele bemanning begint aan een intern opwerkprogramma. De opwerkperiode bestaat uit het bestrijden van diverse calamiteiten zoals brand en aanvaringen maar ook de zelf-hulp-kameraden-hulp (ZHKH) protocollen worden weer opgefrist.

Om die reden vliegen de zeven bemanningsleden die nog op Curacao verblijven aankomende woensdag naar Nederland. Voor het onderhoud is de reguliere bemanning opgedeeld in twee teams. Elke drie weken wisselen team één en team twee om het onderhoud en de periodes in Nederland te verdelen. Echter, door het coronavirus en, als gevolg daarvan, het sluiten van het luchtruim zit een team van de bemanning al sinds begin maart in Nederland.

Een belangrijke periode van het onderhoud breekt nu aan. In Den Helder wordt namelijk naast het opwerken ook de nieuwe, verbeterde kraan aan boord geïnstalleerd. De planning is dat de geüpgrade Pelikaan in augustus weer inzetgereed in het Caribische gebied aanwezig is. Tot die tijd vaart Zr.Ms. Karel Doorman in het Caribisch gebied en neemt de transporttaken tussen de eilanden waar.

Lees ook: