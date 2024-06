Economie Benzine en diesel omlaag, water en stroom omhoog Dick Drayer 27-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Benzine gaat dinsdag ruim drie cent in prijs omlaag. Voor een liter aan de pomp betaal je dan net geen 2,17 gulden. Nu is de prijs nog net onder de 2,20 gulden. Dit meldt de Regulatory Authority of Curaçao (de RAC, voorheen BTP&U) in haar maandelijkse persbericht. De RAC houdt toezicht op de prijsontwikkelingen van olieproducten en van nutsvoorzieningen.

Diesel gaat ook in prijs omlaag. Ruim 4,5 cent per liter. Vanaf dinsdag betaal je aan de pomp net geen 1,69 gulden. Dat was ruim 1,73 gulden afgelopen maand.

De benzine- en dieselprijs dalen ten opzichte van de vorige maand, voornamelijk vanwege de lagere inkoopprijzen. Tevens is een aanpassing van de dealer marge voor pomphouders in de prijswijziging verwerkt.

Elektriciteit en water

De prijs voor een Kwh aan stroom gaat per 1 juli met één cent licht omhoog. Het goedkoopste tarief tot 250 Kwh moet je vanaf maandag bijna 67 cent betalen, nu is dat nog net geen 66 cent. In de duurste tarief groep betaal je straks bijna 82 cent, dat was 81 cent.

Water kost vanaf maandag afgerond 9,07 gulden per 1000 liter. Dat is twintig cent duurder dan de afgelopen maand. Grootverbruikers boven twintig kuub, betalen 18,12 over het verbruik in de hoogste groep.

De stijging van de elektriciteitstarieven is het resultaat van een hogere inzet van de diesel-BOOcentrale in de verwachte productie-mix (diesel/zon/wind) en een hogere correctiefactor over mei.

De stijging van de watertarieven is het resultaat van hogere elektriciteitskosten voor de productie van water en een hogere correctiefactor over mei 2024.