Benzine omhoog, diesel omlaag
2024-03-28

WILLEMSTAD – De prijs voor een liter benzine gaat dinsdag 2 april met iets meer dan elf cent omhoog. Een liter kost nu nog afgerond 2,16 gulden, dat wordt dinsdag bijna 2,27 gulden. Bureau Telecommunicatie en Post zegt dat de verhoging vooral komt door de gestegen wereldhandelsprijs.

Diesel gaat juist in prijs omlaag. Vanaf volgende week dinsdag betaal je aan de pomp iets meer dan 1,82 gulden. Nu is dat nog 1,89 gulden en een beetje, zo’n 7,5 cent minder per liter.

Het eindgebruikerstarief voor diesel daalt vooral vanwege de lagere aankoopprijs. Maar elke maand wordt ook berekend hoeveel pomphouders extra kwijt zijn of juist erbij krijgen door de waarde van hun voorraden tijdens een prijswijziging. Deze correctiefactor maakt het nu mogelijk om de prijs te laten zaken.

Water en stroom

De prijzen voor water en stroom wijzigen altijd op de eerste dag van de maand. 1 april in dit geval. Water gaat voor de eerste negen kuub bijna dertien cent omlaag. Duizend liter kost vanaf 1 april bijna 8,70 gulden. Dat was iets meer dan 8,82 gulden. Wie meer dan 20 kuub deze maand verbruikt, betaalt 17,75 per duizend liter over dat meerverbruik.

Elektriciteit kost vanaf maandag 63 cent per kilowattuur voor de eerste 250 kwh. Dat is iets meer dan anderhalve cent goedkoper. Wie meer verbruikt betaalt meer. Boven de 350 Kwh wordt de prijs 78 cent per kilowattuur.