“Bibi Snèk”: een unieke muzikale komedie

WILLEMSTAD – Komend weekend van 8 tot 10 maart en het weekend daarop brengt het Teatro Bulabanda in samenwerking met het Volksoperahuis uit Amsterdam “Bibi Snèk” naar de bühne, een muzikale komedie over het laatste Kreoolse snackhuis in Otrobanda.

De voorstelling, een initiatief van de jonge rapper Aldaïr Pieters, speelt zich af tegen de achtergrond van zijn eigen buurt en belooft een avond vol humor, drama, en live muziek.

Het verhaal

Op de avond vóór de begrafenis van Bibi, een geliefd figuur in Otrobanda, onthult Filomena dat het iconische Bibi Snèk verkocht is en zal verdwijnen. De verschijning van Bibi’s erfgenaam, Bibitu, zet de zaken op scherp.

De show verkent het dilemma van toerisme versus het behoud van Kreoolse tradities en vraagt of jongere generaties recht hebben op vernieuwing.

Creatieve Team

Het initiatief en acteerwerk is van Aldaïr Pieters en een getalenteerde cast en jonge auteurs van Teatro Bulabanda. De teksten zijn van Milushka Birge en het concept en regie wordt verzorgd door Kees Scholten. De muziek is van Eric Calmes, Konkie Helmeyer, en Aldaïr Pieters.

“Bibi Snèk” wordt ondersteund door het Fonds Podiumkunsten en het Prins Bernhard Cultuurfonds Caribbean.