Bijna vijfduizend coronapatiënten op Curaçao

Curaçao heeft vandaag een groot aantal positieve testen geregistreerd. 732 mensen moeten in isolatie. Met 222 mensen die uit isolatie mochten komen staat het aantal besmettingen nu op 4.757.

59 van die 732 mensen komen niet van het eiland.

Ook het aantal ziekenhuisopnames is drastisch toegenomen. Gisteren lagen er nog 22 patiënten in het ziekenhuis, vandaag zijn daar 6 bijgekomen, 28 covidpatiënten in totaal dus. Op de intensive care liggen net als gisteren acht patiënten met covid.

Aruba

Aruba heeft eveneens een record aantal positieve testen geregistreerd vandaag. 1028 mensen moesten in isolatie. 99 van die1028 mensen komen niet van het eiland. Met deze cijfers is het totaal aantal mensen in isolatie gestegen tot 3.327.

Ook het aantal ziekenhuisopnames nam drastisch toe. Gisteren lagen er nog veertien patiënten in het ziekenhuis, vandaag zijn daar zeven bijgekomen, het totaal komt daarmee op 21. Eén patiënt mocht de intensive care verlaten, daar liggen nu nog twee mensen met covid.

Bonaire

Op Bonaire steeg het aantal positieve testen eveneens explosief. Daar kwamen 133 nieuwe cases bij, zodat het totaal aantal patiënten in isolatie nu 359 is. Er liggen vier mensen in het ziekenhuis met covid19.

