natuur Boa van vier meter gespot bij Fontein Dick Drayer 27-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Tijdens een wandeling rond Seru Nigger, in de buurt van Fontein, hebben wandelaars een vier meter lange Boa ontdekt. Volgens dierenliefhebber Stanley Ignacio, die vaak in het gebied komt, was de Boa net klaar met het eten van een dier toen hij werd gespot.

Ignacio keerde de volgende dag terug om het dier op te sporen, maar de Boa bleek inmiddels verdwenen. Ignacio vermoedt echter dat de slang in de buurt zal blijven. “Boa’s blijven vaak op dezelfde plek als ze weten dat er voedsel is. Ze verplaatsen zich pas als het voedsel opraakt,” legt hij uit.

Ignacio raadt wandelaars aan alert te zijn, vooral in de late middaguren, omdat de kans groot is dat de Boa op zoek zal gaan naar voedsel en opnieuw in de omgeving zal verschijnen. “Ze bewegen meestal rond dezelfde tijd, dus wie weet is hij dit weekend weer te zien,” voegde hij toe.

Boa’s zijn niet inheems op Curaçao, maar worden regelmatig gesignaleerd op het eiland. Ze kunnen gevaarlijk zijn voor huisdieren en kleinere dieren in het wild.

Inheems

Van de 2500 verschillende soorten slangen op de wereld, komen er twee voor op Curaçao: de zilverslang en de Curaçaose zweepslang (Liophis triscalis). In het Papiamento heet hij: Colebra di Kòrsou.

Deze twee inheemse slangen zijn ook boa’s, maar zijn een stukje kleiner dan die gisteren gespot is: zo’n 20 tot 50 centimeter. De Curaçaose zweepslang

