Bonaire wil lid worden van de FIFA

Kralendijk – De voetbalbond van Bonaire stond gisteren voor het Hof van Sportarbitrage CAS om alsnog lid te kunnen worden van de FIFA. Dat meldt Associated Press.

Vanwege corona waren alle partijen verbonden via videoconference. De Wereldvoetbalbond had eerder besloten om het lidmaatschap af te wijzen, omdat Bonaire een speciale gemeente is van Nederland. Daarmee loopt de voetbalfederatie financiering van zes miljoen dollar mis.

De bond trad in 2013 wel toe tot de regionale confederatie CONCACAF. Ook speelt Bonaire in Nations League-competitie. Een datum voor uitspraak van het sporttribunaal is nog niet bekend.

