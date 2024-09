Evenementen Caresse Isings treedt vanavond op met nieuwe show ‘Klaridat’ Dick Drayer 11-09-2024 - 5 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vanavond brengt Caresse Isings haar nieuwste cabaretvoorstelling ‘Klaridat’ op de planken in La Hacienda Olivia. Met deze show viert ze niet alleen haar passie voor theater, maar ook haar 60e verjaardag. Het publiek wordt uitgenodigd om samen met haar een avond vol humor, muziek en bezinning te beleven.

De voorstelling begint om 19.00 uur en duurt tot 22.00 uur. ‘Klaridat’, met de ondertitel E Forsa ku ta Kura (De kracht die geneest), is een anderhalf uur durende cabaretshow waarin Caresse vijf verschillende personages tot leven brengt. Tussendoor is er een interactieve spelshow waarbij bezoekers kans maken op een prachtige koralen sculptuur van gerecycled materiaal. Na afloop kunnen gasten genieten van een mini-buffet en live muziek van de band waarmee Caresse optreedt.

Caresse Isings geeft al meer dan tien jaar jaarlijks een show op Curaçao, met uitzondering van twee jaar onderbreking door de coronapandemie. Dit jaar kiest ze ervoor om extra groots uit te pakken ter ere van haar mijlpaalverjaardag. “Normaal hoef ik mijn verjaardag niet te vieren, maar dit jaar voelde ik dat er heel hard aan me getrokken werd,” vertelt Caresse. “Mijn broer haalde de 60 niet en het duister zoog in aanloop naar mijn 60e enorm aan mijn ziel. Dus zei ik: vieren! The show must go on is er door mijn moeder zo fervent ingewreven dat ik met een commitment aan mijn publiek zeker wist dat ik er werkelijk álles aan zou doen om over die drempel van 60 heen te stappen.”

In ‘Klaridat’ belicht ze op humoristische wijze het belang van vriendelijkheid en persoonlijke interactie. Ze speelt personages zoals Susanita, die laat zien hoe je met kleine gebaren positiviteit kunt uitstralen, en een dame uit Trinidad die mensen aanspoort om te stoppen met klagen en in plaats daarvan actie te ondernemen. Ook is er een personage uit Aruba dat het heeft over de zorgvuldigheid waarmee we onze realiteiten creëren.

Klaridat

Caresse Isings brengt haar nieuwe voorstelling vanuit een diepe behoefte om de Curaçaose samenleving dichter bij elkaar te brengen en het belang van persoonlijke interactie en vriendelijkheid te benadrukken. In een wereld waarin technologie en bureaucratie vaak leiden tot afstand en onpersoonlijke communicatie, wil Caresse een oproep doen om weer aandacht te hebben voor elkaar, juist op het kleine eiland Curaçao, waar de gemeenschap zo nauw met elkaar verweven is.

Caresse: Dit zag ik laatst voorbijkomen en het zegt precies wat ik voel

Voor haar is ‘Klaridat’ meer dan een cabaretvoorstelling; het is een reflectie op hoe we met elkaar omgaan. Ze stipt aan hoe de moderne wereld het contact tussen mensen vervaagt en hoe bedrijven hun klanten steeds meer als nummers behandelen. “Hoe kan het dat we in een kleine gemeenschap als Curaçao niet persoonlijk met elkaar omgaan?” vraagt ze zich af. Dit gebrek aan verbondenheid en empathie, ook binnen de alledaagse communicatie, vormt de kern van haar verhaal.

Caresse ziet deze voorstelling als een kans om een belangrijke boodschap over te brengen: behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden. Dit principe, dat ze omschrijft als de ‘gouden regel’, loopt als een rode draad door haar show. Ze verwijst naar eenvoudige dagelijkse interacties, zoals hoe we met elkaar omgaan via berichtjes of afspraken nakomen, en benadrukt dat deze kleine handelingen van grote invloed zijn op de gemeenschapszin.

Daarnaast richt Caresse zich in ‘Klaridat’ op de verschillende rollen die mensen in de samenleving spelen. Ze benadrukt dat iedereen, van vuilnisophaler tot taxichauffeur, een bijdrage levert aan het collectieve welzijn. Via theater toont ze hoe elk individu een specifieke rol speelt en hoe belangrijk het is om deze verantwoordelijkheid met integriteit en bewustzijn te dragen.

Met haar humor, scherpe observaties en de introductie van verschillende personages, zoals een dame uit Trinidad die oproept tot omdenken en een Surinaamse vrouw die het publiek uitnodigt om te dansen en te spelen, hoopt Caresse de harten van haar publiek te raken. Ze wil dat mensen na de voorstelling niet alleen met een glimlach naar huis gaan, maar ook met een dieper besef van hun eigen rol in de gemeenschap en de invloed die ze op anderen hebben.

Door theater en humor samen te brengen, slaagt Caresse erin om zware maatschappelijke thema’s op een luchtige en toegankelijke manier aan te kaarten. Haar voorstelling is een oproep tot bewustzijn, maar ook een viering van menselijkheid, in al haar facetten.

Eerdere voorstellingen van Caresse op Curaçao waren onder andere Autism: The Art of Living Now, Mama na unda mi tin doló en Superá. Met haar werk streeft ze ernaar om niet alleen te entertainen, maar ook om bij te dragen aan positieve verandering binnen de gemeenschap.

