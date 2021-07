CBCS: Curaçao ziet matig herstel in 2020

24 Gedeeld

President van de Centrale Bank, Richard Doornbosch | Foto: Dick Drayer

De Centrale Bank verwacht voor 2021 een matig economisch herstel op Curaçao met een reële groei van het bruto nationaal product van 0,1 procent. Het marginale herstel in Curaçao wordt verklaard door de nieuwe

lockdown van zes weken in de periode maart-mei. Het herstel in 2022 zal wel versnellen met een groeipercentage van 6,2 procent.

“Maar de weg naar economisch herstel is onzeker, aangezien die afhangt van hoe het virus zich ontwikkelt en de

snelheid waarmee het vaccin wordt ingezet. Daarom is het belangrijk dat beide landen vorderingen blijven maken met hun vaccinatieprogramma’s om beter beschermd te zijn tegen het virus, zodat minder beperkingen noodzakelijk zijn en een sneller economisch herstel mogelijk is”, aldus Richard Doornbosch, president van de Centrale Bank.

“Hoewel Curaçao er door strenge maatregelen vrij goed in is geslaagd de lokale verspreiding van het virus in te dammen, ging dit succes gepaard met hoge economische en sociale kosten. Vooral in het tweede kwartaal van 2020 kwam de economische activiteit in Curaçao vrijwel tot stilstand doordat de grenzen ongeveer drie maanden dichtgingen en er een totale lockdown was van rond de zes weken. Het gevolg daarvan was een recorddaling van het reële bruto nationaal product van 19,3% in Curaçao”, aldus Doornbosch.

Sector

Een analyse per sector laat zien dat in Curaçao de reële toegevoegde waarde in alle sectoren van de economie daalde. Volgens Doornbosch, was de krimp het meest uitgesproken in de sectoren industrie, restaurants en hotels, groot- en detailhandel, en transport, opslag en communicatie.

In de industriesector op Curaçao daalde de reële productie aanzienlijk als gevolg van een daling van de raffinageactiviteiten na de sluiting van de Isla-raffinaderij in december 2019. Daarnaast was er ook een daling in de scheepsreparatieactiviteiten.