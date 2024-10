Algemeen CBCS hervormt deviezenregulering: Minder administratie en snellere vergunningverlening Dick Drayer 01-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) voert per 1 oktober een reeks hervormingen door in de deviezenregulering. Deze wijzigingen zorgen voor een vermindering van de administratieve lasten en een snellere verlening van deviezenvergunningen. De transactielimiet waarvoor een vergunning nodig is, wordt verhoogd van NAf 150.000 naar NAf 500.000, en diverse andere vergunningen worden afgeschaft of aangepast, wat zowel individuen als bedrijven ten goede zal komen.

Een deviezenvergunning is een officiële toestemming die wordt uitgegeven door de Centrale Bank voor het uitvoeren van bepaalde financiële transacties met buitenlandse valuta (deviezen). Zo’n deviezenvergunning is bedoeld om controle te houden over de in- en uitstroom van buitenlandse valuta, met als doel de deviezenreserves te beschermen en de financiële stabiliteit van het land te waarborgen.

Bijvoorbeeld, als een bedrijf een grote som geld wil overmaken naar een buitenlandse rekening, kan een deviezenvergunning nodig zijn om deze transactie te mogen uitvoeren. De CBCS bepaalt welke transacties een vergunning vereisen en wat de voorwaarden zijn.

Afnemen

Met deze veranderingen wil de CBCS een efficiënter proces creëren zonder afbreuk te doen aan het beheer van de deviezenreserves van Curaçao en Sint-Maarten. De bank verwacht dat het aantal aanvragen voor deviezenvergunningen jaarlijks met vijftig procent afneemt. Hieronder vallen onder andere het afschaffen van de vergunningplicht voor overmakingen door natuurlijke personen tot 500.000 gulden en voor het verstrekken van leningen in guldens aan niet-ingezetenen.

Ingezetenen van Curaçao en Sint-Maarten profiteren ook van een algemene vergunning om garanties en zekerheden aan buitenlandse crediteuren te verlenen, hoewel voor daadwerkelijke betalingen boven 500.000 gulden nog steeds een vergunning nodig is. Volgens financieel-economisch directeur José Jardim dragen deze hervormingen bij aan een verbeterd en gebruiksvriendelijker systeem voor deviezentransacties.

Daarnaast worden aanvragen voor deviezenvergunningen vanaf nu via deviezenbanken ingediend, waarmee de CBCS de integriteit van deze transacties beter wil waarborgen en de overgang naar een online aanvraagproces wil vereenvoudigen.

