Economie Centrale Bank houdt beleningsrente ongewijzigd Redactie 18-06-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) heeft aangekondigd haar huidige monetaire beleid ongewijzigd te laten. Dit betekent dat de beleningsrente op 5,75 procent blijft. Dit besluit is in lijn met de recente beslissing van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) om haar beleidsrente stabiel te houden.

De beleningsrente is het rentetarief dat commerciële banken moeten betalen wanneer ze geld lenen van de centrale bank. Dit gebeurt meestal op korte termijn. De centrale bank gebruikt de beleningsrente als een instrument om de liquiditeit en de kredietverlening in de economie te reguleren en om de inflatie te beheersen.

Importdekking

De importdekking, een belangrijke indicator voor het monetaire beleid van CBCS, daalt naar verwachting licht tot 4,6 maanden in 2024. Dit blijft echter ruim boven de norm van 3 maanden.

Importdekking verwijst naar de hoeveelheid buitenlandse valuta die Curaçao heeft in verhouding tot zijn maandelijkse importuitgaven. Met een importdekking van 4,6 kan Curaçao 4,6 maanden aan importen betalen – met vreemde valuta – zonder extra inkomsten uit export of andere bronnen.

Positief

De nieuwste voorspellingen laten zien dat het verschil tussen wat Curaçao uitgeeft aan import en wat het verdient aan export, in verhouding tot de totale economische productie, kleiner wordt. Dit tekort was bijna zestien procent in 2023 en zal naar verwachting net geen veertien procent zijn in 2024. Hoewel dit iets minder verbetering is dan eerder gedacht, blijft het een positieve ontwikkeling.

Kortom, het land verbetert zijn handelspositie, wat positief is voor de economie, ondanks dat sommige inkomensstromen niet zo snel verbeteren als gehoopt.

Export

Volgens financieel-economisch directeur José Jardim zal de netto-export van goederen en diensten in 2024 vooral stijgen door een toename van de export, die op zijn beurt wordt gematigd door een hogere import.

“De exportgroei wordt vooral gestimuleerd door hogere deviezeninkomsten uit toeristische activiteiten, terwijl de import stijgt door een toename in de binnenlandse vraag en toeristische bestedingen,” aldus Jardim.

De bruto officiële reserves zijn tot en met mei 2024 gedaald met ruim 71 miljoen gulden, voornamelijk door opnames van dollardeposito’s door commerciële banken en institutionele beleggers. Deze daling werd deels gecompenseerd door buitenlandse overdrachten, waaronder bijdragen van de Wereldbank en het Nederlandse Ministerie van Financiën.

Bij de commerciële banken is een dalende trend in liquiditeit zichtbaar. In de eerste vijf maanden van 2024 daalde de liquiditeit met ruim 128 miljoen gulden, grotendeels door netto-opnames van dollartegoeden bij de CBCS en hogere verplichte reserves.

De Amerikaanse Fed heeft haar beleidsrente voor het laatst aangepast in juli 2023 en heeft deze in 2024 ongewijzigd gelaten vanwege de aanhoudende, maar afnemende inflatie. Verwacht wordt dat de Amerikaanse inflatie in 2024 rond de drie procent blijft, en de Fed zal haar rente pas aanpassen als er meer vertrouwen is dat de inflatie richting de doelstelling van twee procent gaat.

Jardim verwacht daarom minimale impact op de rentetarieven in de geldmarkt van Curaçao en Sint-Maarten, gezien de koppeling van de gulden aan de Amerikaanse dollar.

Op basis van deze ontwikkelingen heeft de CBCS besloten de beleningsrente op 5,75% te houden.