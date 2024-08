Sint Maarten CFT: Begroting Sint-Maarten niet controleerbaar Redactie 05-08-2024 - 3 minuten leestijd

PHILIPSBURG – De ontwerpbegrotingswijziging (OBW) van Sint-Maarten voldoet nog niet aan de gestelde normen. Ondanks enkele aanpassingen blijven er tekortkomingen bestaan die de begroting onvolledig en moeilijk controleerbaar maken, aldus het College financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten (Cft).

In de OBW zijn de belastingbaten verlaagd met 27 miljoen gulden, gebaseerd op de realisatie van het eerste kwartaal van 2024. Sint-Maarten heeft daarnaast 6 miljoen gulden aan extra erfpachtbaten opgenomen, maar het is onzeker of deze baten volledig in 2024 gerealiseerd kunnen worden. Ook zijn er andere additionele baten toegevoegd, zoals 2 miljoen gulden van de Ontwikkelingsbank van de Nederlandse Antillen en 4 miljoen gulden van de Tijdelijke Werkorganisatie. Deze zijn echter onvoldoende toegelicht.

Vanwege onhaalbaarheid is de invoering van de toeristenbelasting geschrapt, wat resulteert in een verlaging van de overige belastingbaten met 18 miljoen gulden. Bovendien is het voornemen om de aandelen van Winair te verkopen herzien.

Lasten en Investeringen

Sint-Maarten had oorspronkelijk aangegeven de lasten met minimaal 32 miljoen gulden te willen verlagen, maar de OBW laat een verlaging zien van slechts 26 miljoen gulden. Dit betreft voornamelijk personeelslasten en lasten voor goederen en diensten.

Vergeleken met de realisatie van 2023 laten de begrote lasten echter een aanzienlijke stijging zien, waarvoor een toereikende toelichting ontbreekt. Hierdoor loopt Sint-Maarten een extra overschot van 6 miljoen gulden mis.

De begroting toont beperkte overschotten op de gewone dienst voor de periode 2024-2027. Voor 2024 en 2025 zijn overschotten begroot van respectievelijk 3 miljoen en 2 miljoen gulden, oplopend tot 13 miljoen in 2026 en 14 miljoen gulden in 2027. Het Cft roept Sint-Maarten op om maximale inspanningen te leveren om in 2024 tot een positiever resultaat te komen.

Sint-Maarten heeft voor 2024 investeringen begroot van 269 miljoen gulden, waarvan 90 miljoen voor vertraagde projecten uit 2023. Het land wil een lening van 132 miljoen gulden aantrekken voor nieuwe projecten, waaronder een gevangenis, drie generatoren voor GEBE en een gebouw voor de Mental Health Foundation. Het Cft acht de rentelasten van één procent onrealistisch gezien de huidige rentestand en benadrukt het belang van inzicht in de financiële situatie van GEBE.

Aanbevelingen

Ondanks dat Sint-Maarten een groot deel van de aanbevelingen heeft overgenomen, voldoet de begroting nog niet volledig aan de normen van de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten (Rft).

Het Cft doet daarom vier specifieke aanbevelingen: voorzie additionele baten van een toereikende toelichting, beheer de begrote lasten beter, zorg voor overeenstemming tussen toelichtingen en investeringen, en verwerk rentelasten meerjarig in de begroting. Daarnaast moet Sint-Maarten duidelijkheid geven over de manier en het tempo van de tekortcompensatie.

