Charetti America-Francisca is nieuwe voorzitter van de Staten

WILLEMSTAD – Charetti America-Francisca is sinds gisteren de nieuwe voorzitter van de Staten. Zij werd voorgedragen door de grootste partij in het nieuwe parlement, de MFK. Daar stond zij als derde op de lijst.

Tot vice-voorzitter is gekozen Ruthmilda Larmonie-Cicilia van de PNP. Zij is ook voorgedragen als minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn in het nieuw te vormen kabinet. Bij de installatie van de nieuwe regering moet ze dan weer bedanken voor de functie van vice-voorzitter.