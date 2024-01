Corendon is zelf gaan vliegen op Curaçao vanwege duurdere KLM

WILLEMSTAD – Corendon heeft in de reissector van 2024 een opmerkelijke stap gezet door te kiezen voor eigen vluchten naar Curaçao. Dit besluit kwam voort uit een conflict met KLM over een nieuw contract, waarbij KLM Corendon meer wilde laten betalen voor minder stoelen. Steven van der Heijden, de recent afgetreden topman van Corendon, benadrukt in Quote het belang van slimme keuzes in de reisbranche.

De gedurfde zet van Corendon was een antwoord op de eisen van KLM, die volgens Van der Heijden onmogelijk waren. Na het openen van een derde hotel op Curaçao was stoppen met vliegen op het eiland geen optie voor Corendon, doorgaan met KLM ook niet.

Corendon, dat voorheen samenwerkte met KLM voor vluchten naar Curaçao, vliegt nu zelf vijf keer per week van Schiphol naar Hato. Hiermee neemt het totaal aantal wekelijkse vluchten tussen beide luchthavens toe van 15 naar 20. De stap wordt door Van der Heijden omschreven als “met pijn in het hart”, maar noodzakelijk om te zorgen voor voldoende vluchtcapaciteit.

De keuze voor zelfstandig vliegen brengt grote risico’s met zich mee. Corendon is nu ook verantwoordelijk voor het verkopen van losse stoelen, een terrein waar ze minder ervaring mee hebben. Daarnaast zijn er de uitdagingen van langeafstandsvluchten en de hoge compensatiekosten bij vertragingen.

Berlijn

De oplossing kwam tijdens een ontmoeting tussen oprichter Atilay Uslu en de luchtvaartmaatschappij World2Fly op een beurs in Berlijn. World2Fly, met overtollige toestellen door de nasleep van de pandemie, bood Corendon de kans om voordelig eigen vluchten op te zetten. “Dat was mazzel,” aldus Van der Heijden.

Corendon’s strategie is gericht op het creëren van schaal en het zoveel mogelijk in eigen hand houden van de keten. Volgens Van der Heijden kan Corendon niet concurreren met de efficiëntie van luchtvaartmaatschappijen zoals EasyJet of Ryanair, noch bieden ze de diversiteit aan accommodaties zoals Booking.com. Maar wat Corendon wel doet, is een volledig verzorgd product aanbieden.