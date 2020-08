Corona besmetting op Bonaire

Kralendijk – Bonaire was lange tijd Corona-vrij, maar gistermiddag is er een coronabesmetting vastgesteld. Het Openbaar Lichaam Bonaire heeft gisteravond bekend gemaakt dat er op Bonaire een positief geval van Covid-19 is ontdekt.

Het gaat om iemand onder de lokale bevolking. De geïnfecteerde persoon is in isolatie en zijn gezondheid wordt gemonitord. Momenteel wordt contactonderzoek verricht om vast te stellen of de zieke persoon misschien ook anderen heeft geïnfecteerd.

Er is tot op heden geen contact bekend met mensen uit Curaçao, Aruba of Nederland. Dat betekent dat de bron van de besmetting nog niet duidelijk is.

