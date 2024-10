Economie Curaçao boekt acht procent groei in toeristen Dick Drayer 17-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Curaçao heeft in september een stijging van acht procent in het aantal verblijfstoeristen gezien ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar, ondanks dat september doorgaans een rustigere maand is.

Het eiland verwelkomde in totaal bijna vijftigduizend verblijfstoeristen, wat neerkomt op een toename van ongeveer vierduizend bezoekers in vergelijking met september 2023.

De meeste bezoekers kwamen uit Nederland, de Verenigde Staten en Brazilië. Het aantal Nederlandse toeristen groeide met twaalf procent tot net over zeventienduizend, terwijl het aantal Amerikaanse toeristen met dertien procent toenam tot bijna twaalfduizend. Vanuit Brazilië was de groei zelfs 24 procent, met ruim 3.800 bezoekers.

Nederlandse bezoekers bleven gemiddeld bijna twaalf nachten op het eiland, waarbij 54 procent ervoor koos om buiten resorts te verblijven. Amerikanen verbleven gemiddeld bijna zes nachten, met een voorkeur voor resorts, 73 procent koos voor deze vorm van accommodatie. Braziliaanse bezoekers verbleven gemiddeld 6,5 nachten, en ook hier koos het merendeel, 63 procent, voor een resort.

Records

Tot eind september heeft Curaçao in totaal bijna 515.000 verblijfstoeristen ontvangen, wat een groei van 23 procent betekent ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Dit aantal werd in 2023 pas in november bereikt. Samen met ruim twintigduizend dagtoeristen en bijna zeshonderdduizend cruisepassagiers, ontving het eiland in de eerste negen maanden van 2024 in totaal ruim 1,1 miljoen bezoekers. Dit betekent een groei van 22 procent in vergelijking met vorig jaar.

De sterke groei van het toerisme op Curaçao wordt naar eigen zeggen toegeschreven aan de gerichte inspanningen van de Curaçao Tourist Board om de bekendheid van het eiland te vergroten in belangrijke markten zoals Nederland, de Verenigde Staten en Brazilië.

Dankzij deze strategie blijft het eiland aantrekkelijk voor nieuwe en terugkerende bezoekers, waarbij de slogan Feel it for yourself een centrale rol speelt in de promotie van het eiland, aldus het CTB.

De toerismecijfers van 2024 laten zien dat het eiland goed op weg is om zijn eerder gestelde doel van 670.000 verblijfstoeristen voor het einde van het jaar te overtreffen.

