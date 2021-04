Curaçao corona update 11 april, wat gebeurde er deze week

1 Delen

WILLEMSTAD – In deze Curaçao corona update 11 april lees je terug wat er deze week gebeurde op het eiland wat betreft de coronasituatie, de maatregelen en vaccinatie tegen COVID-19.

Weekcijfers

Als we kijken naar de cijfers van afgelopen zondag 4 april in vergelijking met zaterdagavond 10 april zijn we een stijging in het aantal mensen dat momenteel positief getest is van 358 mensen. Ook het aantal opgenomen mensen in het ziekenhuis is gestegen van 117 afgelopen zondag naar 129 op 10 april, een stijging van 12 personen. Het aantal mensen dat is overleden aan COVID-19 is gestegen van 48 naar 63, dat zijn 15 mensen.

De intensive care afdeling van het ziekenhuis op Curaçao is inmiddels vol, dit werd zaterdag 10 april bekend. Het CMC heeft zeven covid-patiënten, die intensieve zorg nodig hebben, overgebracht naar het Horacio Oduber Hospital op Aruba. 129 covid-patiënten liggen in totaal in het ziekenhuis van wie 45 op de intensive care.

Maatregelen

Curaçao zit momenteel in een lockdown. De voorzorgsmaatregelen voor COVID-19 gelden ook voor alle bezoekers aan het eiland. De bedoeling is dat iedereen thuis blijft. De avondklok gaat om 19.00 in en loopt tot 4.30. Boodschappen doen mag alleen 2 keer per week op de dagen dat jouw nummerbord aan de beurt is. Dat gaat op letter. Deze week is bekendgemaakt dat de scholen voorlopig nog dicht blijven. Het ligt in de bedoeling om op 28 april alle scholen weer open te hebben. De examens die de komende week starten gaan wel gewoon door. Het Openbaar Ministerie en de politie van Curaçao hanteren een zero-tolerancebeleid wanneer het gaat om handhaving van de Covid-maatregelen. Het opvolgen van de maatregelen moet de sterke toename van het aantal covidbesmettingen indammen.

Vaccinatie

Op Curaçao is op 24 februari gestart met vaccineren. Inmiddels zijn er 29.990 mensen voor de eerste keer gevaccineerd waarvan 10.658 inmiddels ook het tweede vaccin heeft ontvangen. Afgelopen zondag was dit getal nog 20.457 dus er zijn 9533 mensen voor de eerste keer gevaccineerd en 2978 mensen zijn deze week voor de tweede keer gevaccineerd. Er staan nog 58.648 aangemeld voor een vaccinatie.

Reisadvies Curaçao

De Nederlandse regering geeft het volgende zeer dringende advies: reis niet naar Curaçao als het niet strikt noodzakelijk is. Nederlanders die niet op Curaçao wonen wordt opgeroepen om Curaçao met de eerst volgende mogelijkheid te verlaten als hun verblijf op Curaçao niet strikt noodzakelijk is. Dit geldt in elk geval tot 15 april 2021. Door de druk op de medische zorg moet je er rekening mee houden geen/beperkt of traag/te laat medische zorg te krijgen mocht dat nodig zijn. Dit geldt voor zowel corona als niet-corona gerelateerde zorg.

Bij vertrek naar Curaçao moet in Amsterdam een negatieve uitslag van een PCR-test kunnen laten zien, van een test die op dat moment max. 72 uur oud is. Bij terugreis naar Nederland moet je óf een PCR-test binnen 24 uur voor vertrek, óf een PCR-test binnen 72 uur voor aankomst met een sneltest binnen 24 uur voor vertrek laten zien.

Bij thuiskomst ga je 10 dagen in thuisquarantaine, na 5 dagen mag je bij de GGD een PCR-test doen. Als die negatief is dan eindigt de quarantaine.

