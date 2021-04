Vier patiënten zijn zondag overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het totaal aantal mensen dat is overleden aan corona staat nu op 48. Alle vier lagen op de intensive care van het CMC.

255 mensen werden positief getest. In totaal zijn er 1400 testen afgenomen. Een testratio derhalve van 18,2 procent. Dat is lager dan de afgelopen dagen. Er liggen nu 117 patiënten in het ziekenhuis van wie 46 op de intensive care.

Het totaal aantal actieve cases stijgt nog steeds en is nu 4354.