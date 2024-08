Geschiedenis Curaçao herdenkt slavernij en roept op tot voortdurende bewustwording Redactie 22-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Morgen, 23 augustus herdenkt Curaçao de Internationale Dag voor de Herdenking van de Slavenhandel en de Afschaffing ervan, een dag die in het teken staat van reflectie en bewustwording van het slavernijverleden.

Deze dag biedt een belangrijke kans om stil te staan bij de geschiedenis van slavernij en mensenhandel, en om te benadrukken dat voortdurende inspanningen nodig zijn om de wonden van het verleden te helen.

In december 2022 bood de Nederlandse regering officieel excuses aan voor haar rol in de trans-Atlantische slavenhandel, gevolgd door een verontschuldiging van de Nederlandse koning voor de betrokkenheid van de koninklijke familie. Deze erkenningen zijn cruciaal voor het herstel van historische onrechtvaardigheden en vormen een basis voor verdere bewustwording en actie in zowel het Koninkrijk der Nederlanden als in de Caribische regio.

UNESCO heeft 23 augustus in 1998 uitgeroepen tot herdenkingsdag, om de opstand in 1791 op Saint Domingue (nu Haïti) te herdenken, die uiteindelijk leidde tot de afschaffing van de slavenhandel. De herdenking op Curaçao onderstreept de noodzaak om te blijven werken aan een cultuur van vrede en gerechtigheid, waarbij het verleden wordt erkend en de gemeenschap wordt versterkt.

23