Curaçao is snelst vaccinerende land ter wereld

foto boven: Hester Jonkhout

Curaçao is op dit moment het land waar de meeste vaccins worden gezet. Met 13,44 prikken per 100 bewoners is Curaçao volgens De Volkskrant het snelst gevaccineerde land ter wereld.

Ter vergelijking: Nederland doet het met 4,53 prikken per 100 inwoners op plek 18 een stuk minder snel. Er zijn op dit moment op Curaçao ruim 60.700 personen gevaccineerd.