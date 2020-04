Curaçao krijgt additionele IC-bedden

160 Gedeeld

Foto: Tim van Dijk

Willemstad – Ook Curaçao krijgt een additionele ziekenhuisvoorziening uit Nederland om IC patiënten te kunnen opnemen. Het gaat om een militaire hospitaalvoorziening voor besmette patiënten van alle drie de Benedenwindse eilanden.



Op Sint-Maarten kwam gisteren een C-17-transportvliegtuig aan met aan boord een mobiel ziekenhuis voor zes IC-patiënten.



Defensie is nog in overleg op welke manier een dergelijk ziekenhuis op Curaçao vorm moet krijgen. Er ligt namelijk al voldoende medische infrastructuur in het oude Sehos. Een besluit volgt later deze week.