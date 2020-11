13 Gedeeld

Curaçao meldt 24 nieuwe besmettingen vandaag. Opnieuw zit er een patiënt bij die de besmetting in het buitenland heeft opgelopen.

Negen besmettingen zijn lokaal getraceerd en van vijftien is de bron nog niet bekend. Eén patiënt is opgenomen in het ziekenhuis, twee zijn vandaag juist ontslagen. Eén patiënt ligt op de Intensive Care.

In totaal zijn er 267 mensen actief besmet, vanaf het begin van de crises zijn 1077 mensen positief getest.