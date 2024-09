Economie Curaçao niet langer mouwsponsor Ajax Redactie 12-09-2024 - 1 minuten leestijd

AMSTERDAM – Ajax heeft een nieuwe mouwsponsor gevonden in Team Rockstars IT, dat vanaf januari 2025 de plek op de mouw van het shirt overneemt van Curaçao.

De samenwerking met het IT-bedrijf, dat gespecialiseerd is in software-, cloud- en data-engineering, is voor minimaal twee en een half jaar vastgelegd. Het logo van Team Rockstars zal te zien zijn tijdens alle officiële competitiewedstrijden én Europese duels van Ajax.

In 2020 werd Curaçao de eerste mouwsponsor in de geschiedenis van Ajax. Hoewel zij nu worden vervangen op de mouw, blijft de band met het eiland bestaan. De Curaçao Tourist Board blijft tot 2027 als officiële partner verbonden aan de club.

