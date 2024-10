Cultuur en muziek Curaçao North Sea Jazz: Economische motor voor Curaçao Dick Drayer 19-10-2024 - 4 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De editie van 2024 van het Curaçao North Sea Jazz Festival (CNSJF) heeft zichzelf bewezen als een krachtige economische motor voor het eiland Curaçao. Het festival trok in totaal bijna 6.300 bezoekers uit verschillende delen van de wereld, waarvan bijna tachtig procent specifiek voor het festival naar Curaçao reisde.

Dat staat in een zeventien pagina’s tellend rapport van The Dick Pope Sr. Institute for Tourism Studies van de University of Central Florida. Die onderzocht de economische impact van het festival in opdracht van organisator Fundashon Bon Intenshon*.

De cijfers tonen een directe economische bijdrage van ruim negen miljoen dollar door de uitgaven van festivalbezoekers, die gemiddeld bijna 1.900 dollar per persoon uitgaven. De totale economische impact, inclusief indirecte voordelen zoals extra inkomsten voor de horeca, groothandel en het transport, bedroeg ruim veertien miljoen dollar. Dit toont volgens de onderzoekers aan dat het festival niet alleen een cultureel evenement is, maar ook een belangrijk onderdeel van de economische structuur van Curaçao.

De grootste sector die profiteerde van het het festival was de horeca, met een impact van bijna vijf miljoen dollar. Andere belangrijke sectoren waren de groothandel (3,5 miljoen dollar) en het transport (1,68 miljoen dollar). Ook kleinere sectoren zoals financiën, vastgoed, en nutsvoorzieningen zagen een toename in activiteiten dankzij het festival. Gregory Elias, initiator van Fundashon Bon Intenshon, organisator van het festival

Het merendeel van de bezoekers, ruim 28 procent, kwam uit Nederland, gevolgd door Colombia met bijna veertien procent, Aruba met ruim dertien procent en de Verenigde Staten met ruim twaalf procent. De groep Festival-Passion Tourists bestond voornamelijk uit welgestelde bezoekers, die gemiddeld een totaalbedrag van bijna 1.900 dollar per reis besteedden aan onder andere accommodatie, tickets, eten, en vervoer. Accommodatie was de grootste kostenpost, met een gemiddelde uitgave van bijna 500 dollar per bezoeker, gevolgd door eten en drinken (235 dollar) en festivaltickets (400,00 dollar).

Naast directe festivaluitgaven verkennen bezoekers ook het eiland. Populaire bestemmingen waren onder meer Punda (bijna 79 procent van de bezoekers), Otrobanda (67,5 procent), en Mambo Boulevard (bijna 57 procent). Het festival fungeert daarmee, volgens de onderzoekers als een katalysator voor de bredere toeristische sector, waarbij bezoekers actief betrokken raken bij alles wat Curaçao te bieden heeft.

Uit het rapport blijkt dat bijna 85 procent van de bezoekers het festival als zeer bijzonder ervoer, met bijna 43 procent die hun tevredenheid beoordeelden met de hoogst mogelijke score. Daarnaast gaf ruim 87 procent van de bezoekers een positieve beoordeling aan hun ervaring op Curaçao als bestemming, wat bijdraagt aan het beeld van het eiland als een unieke en gastvrije plek.

Loyaliteit blijkt ook uit de intentie van bezoekers om terug te keren: Bijna 85 procent van de deelnemers gaf aan dat zij het eiland opnieuw willen bezoeken en het aan anderen zullen aanbevelen. Dit benadrukt volgens de onderzoekers het belang van het festival als niet alleen een economische, maar ook een culturele pijler die de identiteit van Curaçao versterkt.

Concluderend stellen de onderzoekers dat het Het Curaçao North Sea Jazz Festival 2024 heeft aangetoond veel meer te zijn dan een muzikaal evenement. Het is een culturele mijlpaal die duizenden mensen aantrekt en een enorme impuls geeft aan de lokale economie. De directe uitgaven van bezoekers, de positieve uitstraling van het eiland, en de diepgaande emotionele ervaringen zorgen ervoor dat CNSJF een essentieel onderdeel is van de toeristische en culturele infrastructuur van Curaçao. Met een totale economische impact van bijna vijftien miljoen dollar heeft het festival zijn waarde als economische motor en cultureel baken wederom bewezen.

* Noot van de redactie:

De data voor dit onderzoek zou zijn verzameld door middel van enquêtes onder de bezoekers van het Curaçao North Sea Jazz Festival. Althans zo werd dat bij eerdere onderzoeken vermeld. In het onderzoek van dit jaar hebben de onderzoekers geen verantwoording afgelegd over de onderzoeksmethodologie en bronnen waarop de data is gebaseerd.

