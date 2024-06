Economie Curaçao roadshow focust op 300 reisagenten in Argentinië Redactie 18-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Curaçao Tourist Board CTB heeft een Curaçao Road Show georganiseerd in verschillende steden in Argentinië. In totaal ontvingen 300 reisagenten informatie over Curaçao tijdens de roadshow.

Het doel was om het toeristisch product van Curaçao te presenteren aan belangrijke reisagenten uit grote Argentijnse steden.

De Curaçao-delegatie bestond uit vertegenwoordigers van CTB, hotels, touroperators en luchtvaartmaatschappijen die naar Curaçao vliegen.

De Roadshow begon in Buenos Aires met een lunch voor groothandelaren op de eerste dag en een workshop met een presentatie voor reisagenten op de tweede dag.

Vervolgens reisde het team naar de provincie Córdoba, waar voor het eerst een Curaçao-workshop werd gehouden in Villa Maria, met deelname van reisagenten uit Villa Maria, San Francisco en Rio Cuarto.

Statistieken

Tijdens de presentaties deelde het CTB-team statistieken over de groei van toeristenaankomsten op Curaçao, met speciale aandacht voor de toename uit Argentinië.

Zowel Avianca als Copa Airlines gaven informatie over hun vluchtschema’s van respectievelijk Bogotá en Panama naar Curaçao.

De hotels presenteerden hun pakketten, gericht op families, groepen of nieuwe secties zoals adults-only gebieden. Ten slotte deelden de touroperators hun producten en diensten voor belevenissen op ons eiland, zowel op het land als op zee.