Curaçao versterkt strijd tegen mensenhandel op Europese dag

WILLEMSTAD – Op 18 oktober, de Europese Dag tegen Mensenhandel, onderstreept de organisatie PATH (Preventie van Misbruik en Mensenhandel) haar inzet om de strijd tegen mensenhandel op Curaçao te intensiveren. Mensenhandel, een ernstige schending van de mensenrechten, blijft een urgent probleem op het eiland.

De Amerikaanse overheid bracht in haar recente TIP-rapport (Trafficking in Persons) al kritiek naar voren over de aanpak van mensenhandel op Curaçao, waarbij het land op de “Tier 2 Watchlist” werd geplaatst.

Dit betekent dat Curaçao niet volledig voldoet aan de minimumnormen voor de uitroeiing van mensenhandel, maar wel significante inspanningen levert.

Amnesty International publiceerde recent ook een rapport waarin het mensenrechtenbeleid van Curaçao werd bekritiseerd, vooral met betrekking tot de behandeling van migranten en vluchtelingen, wat de urgentie van een effectievere aanpak van mensenhandel alleen maar vergroot.

PATH, ondersteund door het Ministerie van Justitie, werkt aan nieuwe maatregelen en protocollen die gericht zijn op het beschermen van slachtoffers en het versterken van grenscontroles.

De organisatie benadrukt dat er nauwe samenwerking is met lokale, regionale en internationale partners. Deze initiatieven zijn bedoeld om zowel preventie als bescherming te verbeteren. Volgens de nationale coördinator van PATH ligt de nadruk op bewustwording, educatie en ondersteuning van slachtoffers.

