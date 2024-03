Economie Curaçao verwelkomt recordaantallen toeristen: vloek of zegen? Redactie 2024-03-17 - 3 minuten leestijd

Caribisch Netwerk | Kim Hendriksen

Curaçao doet het op dit moment heel erg goed onder toeristen. Record na record wordt gebroken. Maar dit succes heeft ook een keerzijde. Zo zijn de stranden bijvoorbeeld momenteel overvol. Online klagen veel mensen dat het te druk is, er geen bedjes en schaduwplekken meer beschikbaar zijn, omdat hele plekken strand zijn afgezet voor cruisetoeristen.

Met de stijgende aantallen cruisetoeristen merken zowel bezoekers als lokale ondernemers zoals Tony Halabi, uitbater van Cas Abou, dat de stranden merkbaar drukker worden. “Het is inderdaad veel drukker op het gebied van toerisme nu. Vooral met cruisetoeristen”. “We begrijpen dat het soms vervelend is als de bedjes de hele dag leeg zijn en afgezet, vooral wanneer de cruisetoeristen pas later op de dag komen. Maar we kunnen ook niet aan het eind van de dag mensen van hun stoel sturen omdat de cruisetoeristen net op dat moment aankomen. We hopen dat mensen hier begrip voor hebben.”

“Iedereen ziet graag een toename in toeristen, maar niet ten koste van persoonlijk comfort.” Om overlast te minimaliseren, worden bezoekers volgens Halabi bij het kopen van een toegangsticket direct geïnformeerd over de beschikbaarheid van bedjes, in een poging om teleurstellingen te voorkomen.

Recordbrekende bezoekersaantallen

Voor de pandemie verwelkomde Curaçao jaarlijks zo’n 450.000 toeristen. Dit aantal is inmiddels gestegen naar ongeveer 550.000 en volgens het Curaçao Toeristen Bureau (CTB) zal dit aantal in 2024 naar verwachting groeien naar 600.000.

Het CTB plant een onderzoek om te bepalen of het eiland is voorbereid op deze toename: “Dat onderzoek is gericht op het in kaart brengen van de logistieke uitdagingen die gepaard gaan met de groei in aantal toeristen”, verklaart Muryad de Bruin, directeur van CTB, tegenover Caribisch Netwerk.

De balans tussen groei en kwaliteit

Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), verantwoordelijk voor het strandbeheer, erkent het belang van toerisme voor de economie van Curaçao, maar wijst ook op de noodzaak om de kwaliteit van de bezoekerservaring te behouden. Om de groeiende populariteit van de stranden bij te benen, zijn er plannen om meer voorzieningen zoals schaduwplekken en toiletten aan te leggen.

Om een goede balans te vinden tussen het bevorderen van toerisme en het behouden van een prettige ervaring voor zowel inwoners als bezoekers, zal volgens Pisas het Ministerie van Toerisme samenwerken met de Curaçao Tourist Board (CTB) en touroperators. “We willen afspraken maken om eventuele negatieve effecten op het strandgebruik te minimaliseren.”

Verbeteringen aan openbare stranden

Om het toerisme verder te bevorderen zonder het lokale karakter aan te tasten, wil het Ministerie van GMN acht openbare stranden opwaarderen. “Het doel is om de druk op de populaire stranden te verlichten door basisfaciliteiten zoals parkeergelegenheid en veiligheid te verbeteren op minder bezochte locaties”, stelt Pisas.

Inmiddels worden vraagtekens gezet of het blijven aantrekken van meer toeristen wel de beste langetermijnstrategie is. Andere eilanden in de Caribbean kiezen daarom om de focus te verleggen naar toeristen die meer te besteden hebben, zoals Bermuda en de Britse Maagdeneilanden. Door de economische impact per bezoeker te verhogen kan de druk op de infrastructuur en natuur worden verlaagd.