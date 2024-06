Sport Curaçao wint eerste kwalificatiewedstrijd op weg naar het WK van 2026 Dick Drayer 06-06-2024 - 1 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – Met drie doelpunten van Rangelo Janga heeft Curaçao gisteravond overtuigend met 4-1 gewonnen van Barbados. In het Stadion Ergilio Hato begon de ploeg van Curaçao sterk aan hun eerste kwalificatiewedstrijd voor het WK van 2026.

Het eerste doelpunt viel in de 25e minuut. Na een combinatie tussen Brenet en Kenji Gorré, gaf Gorré een perfecte voorzet op Rangelo Janga, die de bal eenvoudig in het doel schoof.

In de 60e minuut kopte Margaritha goed op doel, maar de bal belandde op de paal. Twee minuten later, in de 62e minuut, scoorde Rangelo Janga opnieuw, waarmee hij de stand op 2-0 bracht.

Curaçao voerde nog meer wissels door. Rayvien Rosario kwam voor Bacuna en Cuco Martina verving Sherel Floranus. In de 84e minuut maakte een verdediger van Barbados hands in het strafschopgebied, wat resulteerde in een penalty. Rangelo Janga benutte deze kans en voltooide zijn hattrick, waardoor de stand 3-0 werd. Jouw stand!

Barbados wist helaas nog een doelpunt te maken, maar het was te laat om het tij te keren. Curaçao sloot de wedstrijd af met een overtuigende 4-1 overwinning.

Met deze sterke start zet Curaçao een belangrijke stap richting kwalificatie voor het WK van 2026. De volgende wedstrijd tegen Aruba -komende zaterdag in Oranjestad – is cruciaal om deze lijn voort te zetten en de droom van het WK te realiseren.