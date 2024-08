Curaçao Curaçaoënaar benoemd tot voorzitter World Scout Committee Redactie 25-08-2024 - 4 minuten leestijd

Foto CN

Door Caribisch Netwerk | Raydaniël Petroudis

Daniël Corsen Jr. is deze week verkozen tot voorzitter van het World Scout Committee, een van de belangrijkste organen binnen de Wereld Scouting Beweging. Eerder deze week werd hij, samen met 11 anderen uit landen zoals Hong Kong, Ivoorkust, Duitsland, Egypte en Canada, gekozen als commissielid. Daarna werd gezamenlijk besloten wie de voorzitter en vicevoorzitters zouden worden, en de eer van voorzitter viel aan Daniël.

Deze week vond de World Scout Conference plaats in Caïro, Egypte. De World Scout Conference is het bestuursorgaan van de World Organization of the Scout Movement (WOSM). Om de drie jaar komen nationale scoutingorganisaties van over de hele wereld samen om te beslissen over de toekomst van scouting. Hier wordt het beleid bepaald, worden nieuwe leiders gekozen en wordt beslist waar toekomstige grote scoutingevenementen zullen plaatsvinden.

Corsen en de andere elf commissieleden hebben de taak om de komende drie jaar het beleid en andere beslissingen van de conferentie uit te voeren. Dit heeft invloed op meer dan 170 nationale scoutingorganisaties met zo’n 57 miljoen jongeren en vrijwilligers.

Persoonlijke motivatie

Daniëls persoonlijke motivatie om zich verkiesbaar te stellen komt voort uit zijn toewijding aan de empowerment van jongeren en de ontwikkeling van leiderschap. “Als vrijwilliger binnen de scoutinggemeenschap heb ik met eigen ogen de transformerende kracht van scouting gezien bij het bevorderen van persoonlijke groei, veerkracht en een gevoel van wereldburgerschap onder jongeren,” aldus Corsen.

“In de snel veranderende wereld van vandaag is de visie van scouting relevanter dan ooit. De uitdagingen waar we voor staan, zoals klimaatverandering, sociale ongelijkheid, conflicten en technologische vooruitgang, vereisen een nieuwe generatie leiders die zijn uitgerust met de vaardigheden en waarden die scouting bijbrengt. Door inclusiviteit, dialoog en duurzaamheid te promoten, kan scouting een kracht blijven voor positieve verandering.”

Scoutcarrière

Daniël heeft tijdens zijn scoutingcarrière veel verschillende leiderschapsrollen gehad. Hij begon als vicevoorzitter en voorzitter van het National Youth Network in Curaçao van 2003 tot 2010 en is sinds 2005 scoutingleider bij de groep Cariben. In 2009 was hij ook coördinator van een groot kamp, de nationale Jamboree.

Op regionaal niveau was Daniël van 2007 tot 2010 Youth Network Coordinator voor het Inter-American Scout Committee. Tussen 2012 en 2014 leidde hij de 15e Caribbean Jamboree en van 2016 tot 2022 was hij vicevoorzitter en daarna voorzitter van hetzelfde Inter-American Committee.

Op wereldniveau heeft Daniël geholpen bij het organiseren van de 22e World Scout Jamboree in 2010-2011. Later, van 2018 tot 2021, was hij betrokken bij een internationale groep die zich bezighield met de groei en strategie van scouting wereldwijd. Hij was ook regionale voorzitter van het World Scout Committee van 2018 tot 2022. En nu is hij verkozen tot voorzitter van het World Scout Committee.

De Betekenis

Voor Scouting Antiano, de nationale scoutingorganisatie van Curaçao, Bonaire en St. Maarten, is dit een belangrijk moment. Delegatieleider van Curaçao en tevens vader van Daniël Corsen Jr., Daniel Corsen, legt uit:

“Na een lange strijd om een erkend lid van WOSM te worden, een wens die uiteindelijk in 2018 bezegeld werd, is wat we de afgelopen acht jaar hebben bereikt echt opmerkelijk. Sinds we volwaardig lid zijn, hebben we onze eigen mensen in commissies op regionaal en internationaal niveau, als vicevoorzitter en nu voorzitter van het World Scout Committee. En dat, komend van zo’n klein eiland, is nog nooit eerder gezien in de beweging.”

Hij vervolgt: “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe groot dit is voor ons. Het laat zien dat wij als Curaçaoënaars heel veel kunnen. Niet alleen in sport, maar ook in scouting, hoeveel we kunnen bereiken, ook al komen we van zo’n klein eiland.”

Corsen licht toe: “Volgend jaar organiseren we de Inter-American Scout Conference in Curaçao. Bij deze conferentie in Egypte waren meer dan 1000 mensen van over de hele wereld aanwezig. Nu weet zeker zo’n 80-90% daarvan waar Curaçao ligt, wat we doen en wie we zijn. Dus het draagt ook bij aan de internationale bekendheid van Curaçao.”

