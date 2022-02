Curaçaoënaar Runell Martes geeft sneakers weg in Nederland

10 Gedeeld

Runell Martes geneerde zich voor de sneakers die hij niet draagt in zijn kledingkast. Als ambulant jongerenwerker van Curaçaose komaf, in Spijkenisse ziet hij genoeg kinderen die ze niet kunnen betalen. Dus bracht hij ze mee naar jongerencentrum Westdijk en deed een oproep op LinkedIn: doneer uw ‘sneakers in ruste’, zo schrijft de Volkskrant

Nu staan hier in een zaaltje 460 paar piekfijne exemplaren naar maat gerangschikt in lange rijen. Nike Dunks, Jordans, Air Force, Vans, Adidas, zelfs mannenloafers van Louboutin (nieuw rond de 900 euro).

Samen met wat jongens uit de wijk selecteert Runell streng, alleen brandschone sneakers geven ze weg, een gevoelig punt dat mensen zonder geldzorgen zo te zien niet altijd begrijpen. Op de gang liggen nog twintig vuilniszakken op een stapel met afgekeurde sneakers: vies, kapot of platgetrapt. Runell zal er niet over beginnen. Die concentreert zich liever op de goede exemplaren.

Hij komt van Curaçao en groeide op in het Rotterdamse Hoogvliet, toen daar nog veel meer Antillianen woonden (‘Als Antilliaan ging je naar Hoogvliet of naar de Bijlmer’). Vanaf eind jaren tachtig, toen in Spijkenisse sociale woningbouw beschikbaar kwam, zijn veel mensen uit het Caribisch gebied hierheen gekomen.

Naschrift op Facebook van Runell Martis:

Gisteren kwam er een artikel uit van mij in De Volkskrant met daarin het verhaal achter het sneakerinitiatief. Over het algemeen waren de meeste dingen die daarin werden vermeld correct beschreven en was het over het algemeen ook een mooi stuk. Maar ik moet terugkomen op het stukje waarin mijn vrienden worden omschreven.

Tijdens het interview ging het op een gegeven moment over de Caribische cultuur en werd mij gevraagd of de beeldvorming die er heerst vanuit buitenstaanders omtrent ‘veel eenoudergezinnen’ klopt en of ik dat in de praktijk ook heb gezien?

‘Ja, dat klopt. Als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen vriendengroep kijk was ik de enige waarvan de OUDERS NOG BIJ ELKAAR WAREN’. Er staat in het artikel dat ik de enige was met een vader en dat klopt dus niet. Mijn vrienden hadden ABSOLUUT vaders in hun leven.

Daarnaast werd de indruk gewekt dat we ons alleen maar bezighielden met negatieve dingen zoals stealen/delen en niet naar school gingen maar ook dat is niet juist. We waren een groep jongeren met allemaal (uiteindelijk) diploma’s op zak en/of op vroege leeftijd al aan het werk waren. Haalden we weleens ‘kattenkwaad’ uit? Natuurlijk! Welke jongeren doen dat niet, zou je zeggen?

Ik werd daar gelukkig altijd voor beschermd omdat ze waarschijnlijk ook aanvoelden dat ik helemaal niet de persoon was voor die dingen en daar ben ik en zal ik ze altijd dankbaar voor zijn. Ze zijn een groot onderdeel geweest in waarom ik ben wie ik nu ben. Dat wordt gelukkig wél gezegd

In al mijn enthousiasme realiseerde ik me niet voldoende hoe dat stukje op hen over zou komen. Ik respecteer de meningen van alle mensen, goed of fout, maar ik vind weinig meningen écht belangrijk in de zin van of ik dat meeneem richting mijn eigen gemoedstoestand. Die van hen wel

Ik neem het mezelf kwalijk dat ik het stuk niet eerst heb gevraagd om te controleren maar van ervaringen leer je. Ondanks dat het doel erachter een mooie is, had ik toch liever gezien dat het stukje van mijn vrienden anders omschreven zou worden.

Indirect moet ik hen wel mijn excuses daarvoor aanbieden omdat ik het had kunnen voorkomen dat ze op een negatieve manier zouden worden neergezet. Zijn tegenwoordig zeven mannen/betrokken vaders die succesvol zijn in wat ze doen en in de toekomst nog alleen maar mooiere dingen gaan doen in het leven.

En, O ja, het is Young Soldier Gang en geen Young Star Gang.