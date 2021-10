Curaçaoënaar vast in Nederland in onderzoek naar internationale invoer van en handel in cocaïne

43 Gedeeld

Foto’s: Politie/Landelijke Eenheid

In een lopend onderzoek naar internationale invoer van en handel in grote partijen cocaïne zijn in Nederland drie verdachten aangehouden. Onder hen in ieder geval één man uit Curaçao, die op 19 september in Willemstad is aangehouden.

Volgens het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie zijn zij alle drie betrokken bij de invoer van meerdere grote partijen cocaïne in Nederland. De rechter-commissaris in Amsterdam heeft vandaag voor 90 dagen hun gevangenhouding bevolen.

Tot vandaag mochten de verdachten enkel contact hebben met hun advocaten, maar die beperkingen zijn er nu vanaf.

De eerste twee verdachten komen uit Houten en Amsterdam en zijn respectievelijk 53 en 54 jaar oud. De derde verdachte is een 48-jarige Curaçaose man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland. Hij is na zijn arrestatie op Curaçao op 25 september uitgeleverd aan Nederland.

Na onderzoek van de Landelijke recherche is een groot aantal luxegoederen in beslag genomen, zoals dure kleding en dure motoren.

Grote partijen cocaïne

Het OM verdenkt de verdachten van betrokkenheid bij twee grote partijen cocaïne die per schip vanuit Zuid-Amerika naar Antwerpen zijn vervoerd in najaar 2015. De partijen cocaïne zijn vervolgens deels naar Nederland gebracht en in Nederland verkocht.

De uit Curaçao overgeleverde verdachte wordt bovendien in verband gebracht met de invoer van nog twee partijen cocaïne, waaronder een in 2020.

Leidinggevende rol

Uit door de Landelijke Eenheid van de politie onderschepte en ontsleutelde communicatie tussen de verdachten onderling blijkt hun rolverdeling. De man uit Curaçao had een leidinggevende en organiserende rol. Hij kon beschikken over diverse personen die behulpzaam waren bij het uithalen, transport en distributie van de cocaïne.

De 53-jarige man uit Houten was een belangrijke schakel bij de invoer en de distributie van de partijen cocaïne. De 54-jarige verdachte uit Amsterdam was belangrijk bij het transport van België naar Nederland.

Het vermoeden is dat de verdachten ook gebruik maakten van havenmedewerkers in Antwerpen die de smokkel faciliteerden. Meer aanhoudingen worden daarom niet uitgesloten.