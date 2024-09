Gezondheidszorg Curaçaose huisarts en kunstenaar Vincent Jong Tjien Fa: Werk is mijn redding Redactie 14-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – In een interview van Marte van Santen in Arts en Auto deze maand, vertelt de Curaçaose huisarts en kunstenaar Vincent Jong Tjien Fa over de zware periode die volgde na een operatie aan zijn nek, waarbij een zenuw in zijn rechterarm ernstig beschadigd raakte.

De operatie werd uitgevoerd om spondylose in zijn nek te behandelen, met als doel het risico op een dwarslaesie te voorkomen. Jong Tjien Fa, een praktijkhoudende huisarts, verwachtte slechts drie weken herstel, maar werd na de operatie wakker met een arm die hij nauwelijks kon bewegen. Hierdoor kon hij zijn werk als huisarts en zijn passie voor schilderen niet meer uitoefenen.

Naast de fysieke problemen kreeg Jong Tjien Fa ook te maken met ernstige positieduizeligheid, waardoor hij maandenlang op bed moest liggen. Hij beschrijft deze periode als extreem zwaar en uitzichtloos. Gelukkig begon na zes maanden de duizeligheid af te nemen en wist hij met veel revalidatie de functie van zijn arm gedeeltelijk te herstellen. Ondanks de blijvende beperkingen, zoals krachtverlies in zijn duim en wijsvinger, werkt hij sinds juni weer halve dagen in zijn huisartsenpraktijk.

Creativiteit speelt een grote rol in zijn leven. Jong Tjien Fa is niet alleen een toegewijde arts, maar ook een getalenteerde kunstenaar. Hij begon zijn schildercarrière op Curaçao, waar zijn werk snel werd opgemerkt en gewaardeerd. Hoewel hij door de operatie tijdelijk niet kan schilderen, is hij vastberaden om zelfs met zijn linkerhand te leren schilderen als dat nodig is. Voor hem zijn kunst en geneeskunde onlosmakelijk verbonden en vormen ze een balans in zijn leven. Ondanks alle tegenslagen blijft Jong Tjien Fa optimistisch en volhardend, vastbesloten om beide passies te blijven uitoefenen.

Klik hier om het hele artikel te lezen: https://www.artsenauto.nl/huisarts-en-kunstenaar-vincent-jong-tjien-fa-mijn-werk-is-mijn-redding/

211