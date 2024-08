Gezondheidszorg Curaçaose overheid neemt voorzorgsmaatregelen tegen Mpox na waarschuwing WHO Redactie 17-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Naar aanleiding van de recente waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over Mpox, heeft het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur van Curaçao aangekondigd dat het voorbereidingen treft om de ziekte op het eiland te monitoren en te controleren.

Mpox, voorheen bekend als Monkeypox of Apenpokken, is door de WHO opnieuw geclassificeerd als een ziekte van internationaal belang, wat het hoogste waarschuwingsniveau is dat de organisatie kan afgeven.

De Curaçaose overheid neemt de waarschuwing van de WHO zeer serieus en is bezig met het implementeren van een reeks voorzorgsmaatregelen. De Dienst Openbare Gezondheidszorg van Curaçao (G&Gz) bereidt zich voor om mogelijke Mpox-gevallen snel te identificeren en verdere verspreiding te voorkomen. Er is nauwe samenwerking opgezet tussen huisartsen, specialisten en laboratoria om een snelle en effectieve respons te waarborgen.

