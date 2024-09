Gezondheidszorg Curaçaose regering stelt 253 miljoen gulden extra beschikbaar voor CMC Redactie 11-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao trekt 253 miljoen gulden extra uit voor het Curaçao Medical Center (CMC) voor de jaren 2025 tot 2028. Deze financiële bijdrage is opgenomen in de begroting voor 2025 en de daaropvolgende jaren, en is bedoeld om de continuïteit van de zorg in het CMC te waarborgen.

Volgens de regering kampt het CMC met een jaarlijks tekort van ongeveer vijftig miljoen gulden. Om dit op te vangen, heeft het College Financieel Toezicht (Cft) geadviseerd om in de begroting een bedrag van maximaal 45 miljoen gulden op te nemen. Dit bedrag moet worden gedekt via de nationale begroting, het zorgbudget van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), of door efficiëntieverbeteringen binnen het CMC.

De financiële steun van 58 miljoen gulden in 2025 en 2026, oplopend tot 68 miljoen gulden vanaf 2027, moet ervoor zorgen dat het CMC vanaf 2025 weer financieel in balans is. Daarnaast zal de negatieve eigen vermogenspositie van het CMC, die nog niet is geactualiseerd, worden meegenomen in de algehele oplossing.

Dit omvat onder meer aanpassingen aan de structuur van het ziekenhuis en een transactie waarbij de vorderingen van het land op het CMC worden verrekend met de waarde van het ziekenhuisgebouw.

Apparatuur

De investeringen voor vervanging van apparatuur, waarvan de meeste worden verwacht in 2027 en 2028, zullen via het kapitaaldienstbudget van het land worden uitgevoerd. De regering reserveert hiervoor middelen, met positieve financiële resultaten die worden verwacht vanaf 2026. De volledige oplossing wordt vóór eind 2024 geïmplementeerd, waarna een evaluatie plaatsvindt om te bepalen of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Voorlopig wordt niet verwacht dat er verdere ingrepen nodig zijn om het ziekenhuis financieel stabiel te houden.

