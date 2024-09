Buitenland Curaçaose vader laat dode zoon maanden in bed liggen Dick Drayer 20-09-2024 - 2 minuten leestijd

Foto: GVA.BE

TURNHOUT – De Curaçaose vader Rennlhy stond gisteren in Beligë terecht na de tragische dood van zijn 14-jarige zoon Jairon. De jongen werd in februari 2022 dood aangetroffen in de villa waar hij samen met zijn vader en andere leden van de christelijke Pinkstergemeenschap woonde. Rennlhy schakelde geen hulpdiensten in en geloofde dat God zijn zoon weer tot leven zou wekken. De rechtbank moet nu oordelen of het om moord of verzuim in hulpverlening gaat.

Jairon woonde samen met zijn twee broers bij hun vader in Turnhout, na een vechtscheiding van hun moeder Danice. De kinderen bezochten hun moeder normaal gesproken om de twee weekenden, maar dat hield plotseling op zonder duidelijke verklaring. Toen Danice haar zoon niet meer te zien kreeg en excuses bleef horen over Jairon’s gezondheid, sloeg ze alarm en gaf hem als vermist op.

De politie viel uiteindelijk de villa binnen en vond Jairon dood in zijn bed, al in een vergevorderde staat van ontbinding. Hij was gekleed in een zwart trainingspak. Rennlhy en vijf andere bewoners van het huis werden opgepakt.

De vraag waar de rechtbank zich nu over moet buigen, is of er sprake was van moord of nalatigheid. Volgens een arts zou uitdroging de oorzaak van Jairons dood kunnen zijn, wat de mogelijkheid van moord zou uitsluiten. Maar Danice gelooft dat er opzet in het spel was. Haar advocaat stelt dat Jairon bewust stoffen zou hebben toegediend gekregen die zijn dood veroorzaakten.

Rennlhy ontkent elke vorm van moord. Zijn advocaat benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn voor een misdrijf. Volgens hem geloofde Rennlhy oprecht dat God zijn zoon weer tot leven zou brengen. Hoewel de familie Jairon niet naar het ziekenhuis bracht, blijft de vraag of dit een bewuste keuze was of voortkwam uit hun geloofsovertuiging. De advocaat van Rennlhy wijst erop dat de moeder mogelijk haar eigen motieven heeft, gezien het voogdijgeschil na de scheiding.

Volgende week doet de Belgische rechtbank uitspraak.

