Defensie produceert medische hulpstukken met 3D-printer in strijd tegen Corona

Willemstad – Om de strijd tegen Corona te ondersteunen produceert Defensie in het Caribisch gebied hulpstukken voor medisch apparatuur. Dit gebeurt middels een 3D-printer van de Koninklijke Marine op Curaçao.

Het project is ontstaan omdat er uit verschillende hoeken behoefte bleek te zijn naar medische hulpstukken op het eiland. Zodoende is er een nieuw project gestart en was het plan om te onderzoeken of er behoefte is aan verschillende medische toepassingen voor de preventie/bestrijding van het Corona-virus op Curaçao en de rest van het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Behoeftes medische hulpstukken

Uit een eerste inventarisatie is gebleken dat er een aantal voorwerpen benodigd zijn en waar (met 3D-printers) Defensie kan bijdragen aan de Corona-crisis. Deze onderdelen/voorwerpen zijn face shields (spatmaskers) mondkapjes, splitters en aanpassingen voor snorkelmaskers zodat deze gebruikt kunnen worden als zuurstof maskers in de ziekenhuizen.

Hoewel het Curaçao Medical Center (CMC) aangeeft voldoende beschermingsmiddelen op voorraad te hebben op het moment, is dit niet het geval voor andere medische faciliteiten zoals hospices, tandartsen, klinieken, supermarkten & GP’s (General Practioners committee).

Sergeant Technische Dienst Barry is enthousiast over het project: ‘Om in tijden van nood het land en de regio van noodzakelijk medisch materiaal te voorzien is erg mooi. Zo laten wij zien dat wij niet alleen zichtbaar, maar ook op de achtergrond, druk bezig zijn met het ondersteunen van de Corona-crisis in het Caribisch gebied. Een van de hoofdtaken van CZMCARIB is dan ook het ondersteunen van civiele autoriteiten. Met dit project komt dit dan ook zeker tot uiting!’

Wat is 3D-printen?

Het 3D-printen of ‘additief produceren’ is een proces waarbij drie dimensionale objecten vanuit een digitaal bestand worden geproduceerd. Een 3D-geprint object ontstaat door middel van additieve processen. Bij een additief proces wordt een object laagje voor laagje opgebouwd totdat het object af is. Elke laag of ‘layer’ is als het ware een dun laagje horizontale dwarsdoorsnede van het object.

De afdeling ‘Expertise Centrum Additive Manufacturing’ (ECAM) te Den Helder heeft in 2018 toestemming gekregen voor de aanschaf van 10 nieuwe 3D-printers. Hiervan is 1 printer bestemd voor het Caribisch gebied. De afdeling Maritieme Instandhouding Caribisch Gebied van de Commandant der Zeemacht Caribisch Gebied heeft de 3D-printer in 2019 gekregen om te kunnen testen of het mogelijk was om (reserve) onderdelen te printen voor de diverse schepen en Kustwacht boten.

Defensie gebruikt 3D-printers die met verschillende soorten filament kunnen printen. Filament is het “plastic” dat gebruikt is om voorwerpen te printen. Zo zijn er verschillende types filament, denk aan hard, zacht, flexibel en zelfs hout-filament. Voor toepassingen in het medische gebied gebruikt Defensie het standaard PLA filament. Bij projecten waarbij grotere krachten benodigd zijn gebruikt Defensie hardere soorten filament, zoals Tough PLA.

Vervolg project

De grootste behoefte is momenteel de face shield. In samenwerking met XEROX heeft Defensie doorzichtige plastic shields kunnen bemachtigen en is het projectteam bezig met het printen van de hoofdbanden. Hierna zijn er tests uitgevoerd om te kijken of aanpassingen nodig zijn aan het ontwerp. Deze tests zijn gedaan in het CMC, een supermarkt, een huisartsenpraktijk, T Experience (crowd management) & GP’s.

Naar aanleiding van de uitkomst van de tests zal Defensie het ontwerp aanpassen en meer oplages printen. De taskgroup 3D-printing bestaat, naast Defensie, uit Green Phenix, Makeit 3D en DRC Curaçao Tech Meetups.

Lees ook: