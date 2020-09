Derde besmetting bij CMC Curaçao

CMC foto Extra

Willemstad – Opnieuw is er een werknemer besmet van het Curaçao Medical Center (CMC). Dat maakt het ziekenhuis bekend.

Het gaat om een medewerker van de administratie-afdeling. De persoon heeft geen link met de twee eerdere gevallen. Volgens het CMC zijn haar collega’s niet besmet.

In totaal zijn er nu drie werknemers van het CMC positief getest op Covid-19 in drie weken tijd. Eerder was dit het geval bij een specialist en afgelopen week bij een werknemer van de operatiekamer van het ziekenhuis.

