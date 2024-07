Nieuws Curaçao Doden en gewonden bij protesten Venezuela Dick Drayer 30-07-2024 - 2 minuten leestijd

Een groep demonstranten in Venezuela heeft op maandagmiddag 29 juli een standbeeld van voormalig president Hugo Chávez neergehaald dat in de stad Coro, in de staat Falcón, stond.

CARACAS – De nasleep van de omstreden presidentsverkiezingen in Venezuela heeft geleid tot gewelddadige protesten. In de deelstaat Aragua, ten westen van de hoofdstad Caracas, zijn volgens plaatselijke media en ziekenhuizen zeker vier doden en meer dan veertig gewonden gevallen. In Caracas viel ook een dode. De meeste slachtoffers raakten gewond door vuurwapengeweld.

De verkiezingen, gehouden op zondag, hebben in heel Venezuela tot protesten geleid. Huidige president Nicolás Maduro claimt de overwinning met ruim 51 procent van de stemmen. De oppositie, onder leiding van Edmundo González Urrutia, betwist deze uitslag en stelt dat hun kandidaat bijna 70 procent van de stemmen heeft behaald. González heeft de overwinning opgeëist.

Maduro’s herverkiezing in 2018 werd alom veroordeeld als frauduleus. Voor de recente stembusgang waarschuwde Maduro voor een bloedbad als hij niet zou winnen. Bij de daaropvolgende protesten zijn tientallen mensen opgepakt, onder wie de prominente oppositiepoliticus Freddy Superlano, die dinsdag werd gearresteerd.

OAS

De Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) heeft de uitslag van de Venezolaanse presidentsverkiezingen niet erkend. Volgens exitpolls zou oppositiekandidaat González Urrutia een ruime overwinning hebben behaald. De oppositie beweert bewijs te hebben van verkiezingsfraude.

Veel Latijns-Amerikaanse leiders hebben de uitslag verworpen of roepen op tot meer transparantie. De OAS komt morgen bijeen voor een buitengewone vergadering om de verkiezingen te bespreken.

De situatie in Venezuela blijft gespannen, met een land verdeeld tussen aanhangers van Maduro en de oppositie. De internationale gemeenschap kijkt toe, terwijl de roep om eerlijke verkiezingen en rechtvaardigheid steeds luider klinkt.

