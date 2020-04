Dollars en euro’s Centrale Bank bedoeld voor import

25 Gedeeld

Willemstad – De Centrale Bank zegt dat reserves van dollars en euro’s niet in kunnen worden gezet om de steunprogramma’s van de overheid te betalen. Dat was in sommige media bepleit.



Maar de deviezenreserves zijn er om de import van goederen en diensten te kunnen betalen en zorgen ook voor een vaste koppeling van de gulden met de Amerikaanse dollar.



De hoeveelheid dollars en euro’s in kas bedraagt op dit moment genoeg om 3,8 maanden aan importen te kunnen betalen. Door de liquiditeitssteun van Nederland is dat nu gestegen naar boven de 4 maanden.