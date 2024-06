Politie en Justitie Drie verdachten aangehouden op Curaçao in zaak Mike Venema Redactie 04-06-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Agenten van het Korps Politie Curaçao hebben vandaag drie verdachten aangehouden in verband met de dood van Mike Venema. De arrestaties betreffen een 33-jarige vrouw en twee mannen van 22 en 26 jaar, allen inwoners van Curaçao. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van Venema, wiens lichaam in juli 2019 in een pick-up op de bodem van de Caribische Zee werd gevonden.

Mike Venema, destijds 53 jaar, woonde voor zijn vermissing in een appartement aan de Anasaweg op Curaçao. Voor zijn verdwijning verbleef hij enige tijd in een woning op het resort Jan Sofat. Na uitgebreid onderzoek concludeerde de politie dat het om een misdrijf ging. In overleg met de autoriteiten van Curaçao werd besloten een gezamenlijk onderzoek in te stellen.

Vorige week werden al twee verdachten in Nederland aangehouden: een 26-jarige vrouw uit Rotterdam en een 24-jarige vrouw uit Zwijndrecht. Beide vrouwen zitten nog vast. De 26-jarige verdachte is in Curaçao voorgeleid aan een rechter-commissaris, die haar bewaring heeft verlengd. De 24-jarige verdachte wordt deze week in Curaçao aan een rechter-commissaris voorgeleid.

Uitgebreid Onderzoek

De arrestaties zijn het resultaat van een langdurig onderzoek, uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de politie van Curaçao en Nederland. Het onderzoek is nog in volle gang.

In de opsporingsprogramma’s Team West en Opsporing Verzocht, evenals via sociale media, werd aandacht gevraagd voor deze zaak. De Peter R. de Vries Foundation heeft een beloning uitgeloofd, wat zeer waardevol bleek voor het opsporingsonderzoek. Na deze oproepen ontving de politie meerdere bruikbare tips. De politie werkt regelmatig mee met opsporingsprogramma’s van landelijke en regionale omroepen, waardoor zaken vaak dankzij tips worden opgelost.

De aanhoudingen op Curaçao markeren een belangrijke stap in de zaak van Mike Venema. Het gezamenlijke onderzoek tussen de autoriteiten van Curaçao en Nederland blijft voortduren om alle betrokkenen ter verantwoording te roepen, aldus het OM.