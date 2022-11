Duiker verdrinkt bij Marie Pampoen

WILLEMSTAD – Bij het strand van Marie Pampoen is zaterdag een man verdronken. Buurtbewoners hadden hem bij aankomst van de politie al uit het water gehaald.

Het zou gaan om een passagier van de Rotterdam, de cruiseboot die zaterdag was aangemeerd in de haven van Curaçao. Het ambulancepersoneel ter plaatse heeft nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar tevergeefs.

Uit een eerste onderzoek blijkt dat de man aan het duiken was in de zeer ruwe zee. Door complicaties kreeg hij veel water binnen. De politie heeft de duikuitrusting meegenomen voor nader onderzoek. Ook is het lichaam in beslag genomen voor autopsie.

De identiteit van het slachtoffer wordt pas bekendgemaakt wanneer zijn familie is ingelicht.