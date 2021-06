De plaats waar de toerist vanmiddag verdronk

Rond het middaguur is een Duitse toerist verdronken in de baai bij Piscadera. De man was naar het uiteinde van de steiger aan de oostkant zwommen en wilde terugkeren, maar verdween bij de rotsen onder water.

Daar vonden omstanders de man, die hem vervolgens uit het water trokken. Hij gaf toen al geen teken van leven meer.

De politie maakte latero p de middag bekend dat het om een 81-jarige Duitse toerist ging, die hier op vakantie was.