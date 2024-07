Algemeen Een nieuwe horizon voor de Toastmasters Club Pabou Redactie 30-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto - Toastmasters Club Pabou

WILLEMSTAD – Toastmasters Club Pabou heeft haar nieuwe bestuur geïnstalleerd onder het thema “Een Nieuwe Horizon”. Toastmasters Club Pabou (TCP) is opgericht voor het gebied Bandabou en omstreken, zodat ook deze gemeenschap dichter bij huis hun communicatie- en leiderschapsvaardigheden kan verbeteren.

Bandabou is een groot gebied en daarom biedt TCP de kans om de angstbarrière te doorbreken en aan jezelf te werken, zodat je een betere communicator of leider wordt, thuis, op het werk of in welke organisatie je ook actief bent.

Een van de activiteiten dit jaar is ‘Kunst, Vaardigheid en Wetenschap van het Spreken’. Gedurende zes weken, voor een investering van negentig gulden, leren deelnemers de basisvaardigheden zoals het samenstellen van een toespraak, het gebruik van gebaren, presenteren voor publiek en meer. Dit programma start op 1 augustus en loopt tot 5 september in Tera Kòrá Plaza.

