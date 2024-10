Nieuws Curaçao Een trans-Atlantische cruise met de Rotterdam van Holland Amerika Line | Deel 6 Dick Drayer 13-10-2024 - 9 minuten leestijd

Anthony Haile neemt ons in zijn reisrubriek mee op een 14-daagse trans-Atlantische cruise met het schip Rotterdam van Holland America Line (HAL) van Fort Lauderdale in de VS naar Europa. Na een onderbreking van bijna vier jaar keert hij terug om zijn ervaringen te delen. In deel vijf van deze reis deed het schip een derde stop in Portland, vandaag begint het verhaal in Le Havre, Frankrijk.

Onze dag begon in Le Havre, een stad die zwaar getroffen is tijdens de Tweede Wereldoorlog en daarna volledig is herbouwd. De moderne architectuur maakt Le Havre tot een fascinerende plek om te bezoeken. Het contrast tussen de oude, traditionele Franse steden en de moderne wederopbouw van Le Havre valt direct op. De havenautoriteiten lieten geen onbevoegden op de kade toe, dus werden we met shuttlebussen naar het centrum gebracht.

Eenmaal daar maakten we een ontspannen wandeling door de stad, waar we enkele van de meest opmerkelijke monumenten tegenkwamen. Le Havre, dat sinds 2005 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat, is beroemd om zijn stadsplanning en moderne gebouwen, die ontworpen zijn door de architect Auguste Perret.

Bee Le Havre

Om de stad goed te leren kennen, kozen we voor een 1,5 uur durende rondleiding met Bee Le Havre. Dit bleek een geweldige manier te zijn om in korte tijd veel van de stad te zien. We werden rondgeleid langs het Container Monument, een opvallende moderne installatie die de verbinding van de stad met de maritieme wereld symboliseert. Het kleurrijke monument is uitgegroeid tot een icoon van Le Havre.

We reden ook langs de prachtige kathedraal van Le Havre, die door haar robuuste vormen en torens doet denken aan de Notre-Dame van Parijs. Deze kathedraal is een van de weinige historische gebouwen die de bombardementen tijdens de oorlog hebben overleefd. Naast deze indrukwekkende kathedraal bezochten we ook Musée d’Art Moderne André Malraux (MuMa), dat beroemd is om zijn collectie impressionistische schilderijen. Hier bewonderden we werken van onder andere Monet, Renoir en Pissarro, die allemaal in deze regio hebben gewerkt en hun inspiratie vonden in het bijzondere licht van Normandië.

Verborgen schatten

Na de tour gingen we te voet naar een bijzondere kerk met een unieke architectuur, de Église Saint-Joseph. Dit is een van de meest iconische bouwwerken van Le Havre, ontworpen door Auguste Perret, met een indrukwekkende toren die 107 meter hoog is en in het midden van de stad staat. De betonnen structuur, gecombineerd met de kleurrijke glas-in-loodramen, geeft de kerk een bijna buitenaardse sfeer. Het is een eerbetoon aan de wederopbouw van de stad en symboliseert het nieuwe begin na de verwoesting van de oorlog. Dit is een van de meest bezochte kerken in Le Havre. Wij zijn erin geweest en kunnen getuigen van de bijzondere mooie structuur van de kerk.

Na ons bezoek aan de kerk, liepen we door het centrum, waar we de sfeer van de stad in ons opnamen. Hoewel veel restaurants in Le Havre om twaalf uur sluiten en pas om 15.00 uur weer opengaan, hadden we geluk dat we een gezellig restaurant vonden dat net open was. Hier genoten we van een heerlijke Franse maaltijd, met vers gevangen vis uit de nabijgelegen zee.

Bij het bezoeken van een lokale drankwinkel, kwamen we onverwachts een fles Oranje Curaçao en Curaçao Blue tegen. Voor ons, als inwoners van Curaçao, was dit een bijzonder moment. We kochten de fles ”orange Curaçao”, als souvenir, een tastbare herinnering aan Le Havre en de onverwachte connecties die je soms tijdens het reizen ontdekt.

Hoewel we al veel gezien hadden, biedt Le Havre nog tal van andere attracties die wij niet hebben kunnen bezoeken. Ik zal een paar noemen:

De stad heeft een prachtige kustlijn, waar je heerlijk kunt wandelen en genieten van het uitzicht op de oceaan.

Les Jardins Suspendus is een botanische tuin die hoog boven de stad ligt, aangelegd in een voormalig militair fort. Deze tuin biedt niet alleen een indrukwekkende verzameling planten, maar ook een prachtig uitzicht over de stad en de haven.

Een andere aanrader is het Maison de l’Armateur, een historisch huis dat het leven van rijke kooplieden in de 18e eeuw laat zien. Het is volledig ingericht met meubels en voorwerpen uit die tijd, en biedt een interessant kijkje in de geschiedenis van Le Havre als belangrijke handelsstad.

Normandië

Ik wil even stil staan bij Normandië. Op het schip waren er veel passagiers die ervoor kozen om een bezoekje te brengen aan Normandië. Uit de geschiedenis boeken is bekend dat Normandië een belangrijke rol gespeeld heeft in de tweede wereldoorlog. Ondanks dat wij Normandië niet hebben bezocht dacht ik dat het toch interessant zou zijn om met u informatie te delen over dit gedeelte van Frankrijk. De informatie heb ik gehaald grotendeels uit Wikipedia.

Normandië is een historische regio in het noordwesten van Frankrijk, en Le Havre, als belangrijke havenstad in de regio, is een toegangspoort voor veel bezoekers die deze beroemde streek willen verkennen. De stad zelf ligt in het departement Seine-Maritime in Normandië, dus technisch gezien bevindt Le Havre zich al in de regio. Veel bezoekers die Le Havre aandoen, maken excursies naar beroemde locaties in Normandië, zoals de D-Day-stranden, Rouen of het schilderachtige Étretat.

De afstand tussen Le Havre en enkele van de bekendste plaatsen in Normandië varieert. Hier zijn enkele populaire bestemmingen en hun afstand tot Le Havre:

Rouen: De hoofdstad van de regio Normandië ligt op ongeveer negentig kilometer ten zuidoosten van Le Havre. Dit is ongeveer een uur rijden.

De D-Day-stranden: Bekende stranden zoals Omaha Beach, Utah Beach en Juno Beach liggen op ongeveer 120 tot 180 kilometer van Le Havre, wat neerkomt op een rit van 1,5 tot twee uur.

Bayeux: Dit stadje, beroemd om het tapijt van Bayeux en als uitvalsbasis voor een bezoek aan de D-Day-stranden, ligt ongeveer 110 kilometer van Le Havre, ongeveer 1,5 uur rijden.

Caen: Deze stad, die een belangrijke rol speelde tijdens de Tweede Wereldoorlog, ligt op ongeveer 85 kilometer van Le Havre, een uur rijden.

Oorlogsmonument

Historische Belang

Normandië heeft een centrale rol gespeeld in verschillende periodes van de menselijke geschiedenis, waarvan de meest prominente is, de landingen in Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog

D-Day en de Tweede Wereldoorlog (1944): Normandië was het toneel van een van de meest cruciale militaire operaties in de moderne geschiedenis: de geallieerde landingen op 6 juni 1944, bekend als D-Day. Deze operatie markeerde het begin van de bevrijding van bezet Frankrijk en West-Europa van nazi-Duitsland. De stranden van Normandië – Utah, Omaha, Gold, Juno en Sword – werden het toneel van heroïsche gevechten die een keerpunt in de oorlog betekenden. Bezoekers die Le Havre aandoen, maken vaak excursies naar deze stranden en andere bezienswaardigheden, zoals de Amerikaanse Begraafplaats in Colleville-sur-Mer, de Pointe du Hoc en het Mémorial de Caen.

De landingen in Normandië zijn een symbool geworden van samenwerking en opoffering van de geallieerde troepen, en de regio herbergt vandaag de dag talrijke musea, herdenkingsplekken en begraafplaatsen die hulde brengen aan de soldaten die hebben gevochten en gevallen in deze belangrijke slag voor de bevrijding van Europa.

Na heerlijk gegeten te hebben in het enige restaurant dat nog open was, keerden wij terug naar onze shuttle om terug te gaan naar ons cruiseschip Rotterdam. De volgende en laatste haven die wij de volgende dag zullen aandoen is Dover, waarna het cruiseschip koers zet naar Nederland waar wij vroeg in de ochtend in Haven Rotterdam zullen aanmeren. Maar hierover meer in onze laatste aflevering.

