Een trans-Atlantische cruise met de Rotterdam van Holland Amerika Line | Deel 1

WILLEMSTAD – Anthony Haile neemt ons in zijn reisrubriek mee op een boeiende trans-Atlantische cruise met het schip Rotterdam van Holland America Line (HAL). Na een onderbreking van bijna vier jaar, keert hij terug om zijn ervaringen te delen. In deze reeks, waarvan dit het eerste deel is, richt hij zich op de voorbereiding van de reis. Hij beschrijft de logistieke uitdagingen van het regelen van een heen- en terugvlucht, de prettige reiservaring met de Brightline-trein van Miami naar Fort Lauderdale, en de verkenning van deze bruisende stad. Het inchecken op de Rotterdam wordt uitvoerig behandeld, waarbij hij handige tips geeft over bagagelabels en het meenemen van een nietmachine. Zijn gedetailleerde beschrijvingen bieden een waardevolle gids voor toekomstige reizigers die een cruise overwegen.

door | Anthony Haile

We besluiten om een cruise te maken met het schip Rotterdam van Holland America Line (HAL) van Fort Lauderdale naar Europa, die 14 dagen duurt. We moeten een “one way ticket” kopen om naar Fort Lauderdale te gaan en een ander voor de terugreis vanuit Europa, wat over het algemeen duur is, maar er is geen ander alternatief.

We proberen twee dagen van tevoren in Fort Lauderdale aan te komen om in geval van vertraging met het vliegtuig toch op tijd aan boord te gaan van Rotterdam. In Miami is er een trein, Brightline, die naar Fort Lauderdale rijdt, en je kunt je ticket via hun website reserveren. Het Brightline-station is erg mooi, met een VIP-sectie waar je eten en drinken kunt kopen. Als je op de luchthaven van Miami aankomt, moet je een shuttle nemen om naar het treinstation te gaan. De trein vertrekt richting Orlando en doet Fort Lauderdale aan. In 45 minuten ben je in Fort Lauderdale en het is een makkelijke manier om te reizen van Miami naar Fort Lauderdale. Eenmaal in Fort Lauderdale, kun je met een taxi of een Uber nemen om naar je hotel te gaan.

Fort Lauderdale

Fort Lauderdale is een zeer mooie plek met veel winkelcentra. We bezoeken Galleria, een modern winkelcentrum met breed assortiment aan artikelen. Voor vervoer gebruiken we Uber omdat je van tevoren weet wat je moet betalen en geen financiële transacties met de chauffeur hoeft te doen.

Er zijn veel plekken om te eten, vooral voor mensen die van zeevruchten houden. Wij kunnen heerlijk ontbijten bij Village Cafe vlak bij ons hotel en even genieten van de mooie gebouwen in Fort Lauderdale. Doordat wij niet veel tijd hebben, kunnen wij ’s avonds niet gaan eten in een van de vele sea food restaurants.

Inchecken op de Rotterdam

Tegenwoordig is het inchecken op een cruiseschip heel eenvoudig omdat je alle documenten via de website van het schip invult. Wanneer je klaar bent, genereert het systeem een boardingpass en labels voor je bagage. Bij de terminal geef je je bagage af met de aangehechte labels en ga je door naar de incheckbalie.

In het geval van het schip Rotterdam, begint het inchecken om 12 uur ’s middags. Vanaf 9 uur ’s ochtends nemen wij een Uber naar de cruiseterminal. Bij aankomst in de cruiseterminal zijn er veel borden die aangeven bij welke pier je moet zijn, afhankelijk van waar je schip aangemeerd ligt.

In ons geval ligt de Rotterdam bij pier 26. Wanneer we aankomen, halen we de koffers uit de auto met de aangehechte labels, die je kamernummer en dek nummer aangeven. We merken dat bij het afdrukken van deze labels alle relevante informatie erop staat. Het enige wat je hoeft te doen, is de labels aan je bagage bevestigen.

Het is altijd handig om een nietmachine bij de hand te hebben om de labels vast te maken, aangezien je dit niet vanuit Curaçao kunt doen omdat je bagage eerst het vliegtuig in moet en je de labels pas in Miami kunt bevestigen. Ik zeg dit omdat, als het hotel geen nietmachine heeft, je op zoek moet naar plakband om de labels goed vast te maken.

Bij de terminal geef je je bagage af aan het personeel dat daarvoor verantwoordelijk is. Het is goed om wat losse dollars bij je te hebben om als fooi te geven. De richtlijn is twee dollar per koffer. Het is ook raadzaam om geen drank in je koffer te stoppen, omdat bij het screenen van de bagage het vaak voorkomt dat ze je koffer aan boord vasthouden en je vragen om je koffer te openen. Ze nemen de drank in beslag en je kunt deze terugkrijgen wanneer je je eindbestemming bereikt.

Wanneer we aankomen, zijn er al veel mensen en moeten we wachten tot het inchecken begint. Zoals ik al zei, verloopt dit relatief eenvoudig. Ze scannen je handbagage, daarna ga je door naar de controle van je boardingpass en als dit in orde is, kun je gaan zitten wachten tot het inschepen begint.

Voor de Verenigde Staten heb je een ESTA nodig. Ik merk dat men bij de cruise terminal vaak vraagt of je een kopie van je ESTA hebt. Eigenlijk is dit een irrelevante vraag, omdat je de VS niet zonder een ESTA kunt binnenkomen. Ik heb altijd een kopie van mijn ESTA bij me om te laten zien ingeval erom gevraagd wordt. Alsof ik het kan vermoeden, ze vragen bij het inchecken om een kopie van de ESTA. Ontbijt in Fort Lauderdale

Aan boord

Na de controle van de boardingpass gaan we aan boord, maar we kunnen niet meteen naar onze kamer, omdat het personeel nog bezig is met het klaarmaken ervan. We gaan eten op het ‘Lido deck’. Deze is een zeer groot restaurant op de hoogste dek, waar alle passagiers komen om te eten, zowel voor ontbijt, lunch of diner.

Tegen 13.00 uur ’s middags zijn alle kamers klaar en kunnen wij ernaar toe. De bagage komen veel later, dus we oriënteren ons op de verschillende dekken van het schip.

Ze leggen ook uit dat in geval van nood een alarmsignaal zal klinken en dat je dan naar het dek moet gaan, zoals aangegeven op je kamersleutel met je reddingsvest, paspoort en medicijnen. Dit is de Muster station en elke passagier krijgt te weten waar hun Muster station is.

Op het moment dat je je aanmeldt, wordt jouw naam afgevinkt. Voor het schip vertrekt worden alle passagiers die niet zijn komen opdagen opgeroepen via het audiosysteem, omdat het zeer belangrijk is dat iedere passagier moet weten waar hij/zij naar toe moet ingeval nood. In het verleden moest je in de rij gaan staan voor een uitgebreide demonstratie. Tegenwoordig moet je weten waar je Muster station is en je moet fysiek daarnaartoe gaan en op de televisie in de cabines worden uitgebreid instructies verschaft. In geval van nood mag je de lift niet gebruiken en het personeel van het schip zal de passagiers die in een rolstoel zitten moeten helpen om naar hun Muster station te gaan.

Het schip heeft een lijst met de namen van alle passagiers die moeilijk ter been zijn en kan direct in actie komen om hen te helpen. Ik neem aan dat dit gedeelte door het desbetreffende personeel vaak wordt geoefend daar dit een moeilijk karwei is, zeker gezien het feit dat sommige passagiers in rolstoelen soms zwaar wegen. Captain’s bridge

Vervolg

In deel 2 van dit reisverhaal, gaan we dieper in op het cruiseschip Rotterdam, de activiteiten aan boord en de ervaring van 6 dagen op zee terwijl we de Atlantische Oceaan oversteken.

