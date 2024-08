Buitenland Een trans-Atlantische cruise met de Rotterdam van Holland Amerika Line | Deel 2 Redactie 11-08-2024 - 12 minuten leestijd

Anthony Haile neemt ons in zijn reisrubriek mee op een boeiende trans-Atlantische cruise met het schip Rotterdam van Holland America Line (HAL). Na een onderbreking van bijna vier jaar keert hij terug om zijn ervaringen te delen. In deel twee van deze reis vertrekt de Rotterdam om 15.00 uur ’s middags vanuit Fort Lauderdale, met Europa als eindbestemming. Terwijl het schip langzaam de kust van Florida achter zich laat, begint een zesdaagse overtocht over de Atlantische Oceaan, met de Azoren als eerste stop. Ondanks de lange dagen op zee, blijkt al snel dat de Rotterdam, met haar ongeëvenaarde luxe en uitgebreide faciliteiten, meer dan voldoende vermaak en afleiding biedt.

door | Anthony Haile

Om 15.00 uur ’s middags vertrekt de Rotterdam vanuit Fort Lauderdale met als eindbestemming Europa. De cruise duurt zes dagen over de Atlantische Oceaan voordat de eerste stop in Punta Delgado, Azoren, wordt bereikt. Daarna volgen twee dagen op zee voordat er stoppen zijn in Brest, Frankrijk, Portland, Engeland, Le Havre, Frankrijk, en Dover, Engeland, waarna de reis eindigt in Nederland, in Rotterdam.

De Rotterdam is het nieuwste en modernste schip van Holland America Line (HAL). De maatschappij heeft in totaal elf cruiseschepen, waarvan de Rotterdam het meest luxueus is. De passagiers aan boord zijn meestal oudere mensen met veel ervaring in cruisereizen. Ze zijn zeer vriendelijk en delen graag hun reisverhalen. Opvallend is dat de meeste van hen uitsluitend met HAL cruises maken. Mijn vrouw en ik hebben verschillende cruises gemaakt met verschillende rederijen, maar we moeten toegeven dat de Rotterdam onze favoriet is geworden, vooral vanwege de aandacht van zowel het schip personeel als de medepassagiers. We hebben veel vriendschap gesloten, wat op andere cruises niet het geval was.

In gesprekken met de passagiers van een hogere leeftijd en die altijd met HAL cruisen, komt naar voren dat deze passagiers die financieel drachtkrachtig zijn, dit doen omdat zij hun geld liever spenderen aan lange cruises dan in een tehuis zitten. Zij zeggen dat zij alle zorg krijgen, ze hoeven zelf niet te koken, wassen en huishouding doen omdat dit allemaal voor hen gedaan wordt. De meeste HAL-schepen hebben een zeer goed geoutilleerde medische dienst, dat dit ook geen probleem vormt, mochten zij ziek worden. Het zijn meestal deze passagiers die soms op het schip een wereld reisboeken van boven 100 dagen, om zo van het leven te genieten.

Aspecten

Er zijn een aantal opvallende aspecten aan boord van de Rotterdam. Op een HAL-schip streven ze er altijd naar om een priester aan boord te hebben die elke dag de Heilige Mis opdraagt. Vaak is deze priester een gepensioneerde passagier die vrijwillig de religieuze ceremonies verzorgt. Dit wordt door de gelovige passagiers zeer gewaardeerd, want elke ochtend zit de zaal waar de mis wordt gehouden vol. Het is een bijzondere traditie die veel mensen samenbrengt en zorgt voor een gevoel van gemeenschap, ongeacht waar ter wereld ze zich bevinden. Heilige Communie tijdens de mis

Naast de katholieke mis is er ook ruimte voor niet-katholieken. Het schip biedt een plek waar oecumenische bijeenkomsten kunnen plaatsvinden, waardoor passagiers van verschillende geloofsovertuigingen de mogelijkheid hebben om hun spirituele behoeften te vervullen. Dit toont het inclusieve karakter van de Rotterdam en hoe er rekening wordt gehouden met de diversiteit aan passagiers aan boord.

De Rotterdam is bovendien een schip waar mensen met visuele beperkingen zich bijzonder welkom voelen. Tijdens onze reis ontmoetten we een stel dat blind is, maar dat al jaren cruises maakt met HAL. Zij worden begeleid door hun trouwe hulphond en genieten ondanks hun visuele beperking volop van de reis. Het was inspirerend om te zien hoe het schip goed is ingericht voor mensen met dergelijke uitdagingen, waardoor ook zij zorgeloos kunnen genieten van hun vakantie.

Mensen met een lichamelijke handicap krijgen ook veel aandacht op de Rotterdam, zodat ook zij ten volle van de cruise kunnen genieten. Het personeel is uitermate behulpzaam en ervoor opgeleid om passagiers met speciale behoeften de juiste zorg en ondersteuning te bieden. Dit zorgt ervoor dat iedereen, ongeacht fysieke beperkingen, een onvergetelijke tijd aan boord kan hebben.

Toen we aan boord gingen, dachten we dat we de enige mensen uit Curaçao waren. Tot onze verrassing ontmoetten we maar liefst drie andere stellen uit Curaçao die ook de oversteek naar Nederland maakten. Het was een bijzondere ervaring om landgenoten tegen te komen zo ver van huis, en het versterkte het gevoel van verbondenheid dat we tijdens de cruise voelden.

Het hoogtepunt van onze reis was de ontmoeting met Gianina Atalita, een dame uit Curaçao die aan boord was als Media Manager van de HAL-schepen. Ze werkte op dat moment op de Rotterdam en we waren enorm trots om te zien dat iemand van ons eiland zo’n hoge positie bekleedt binnen een internationaal bedrijf. Het was een moment van trots en bevestiging dat onze mensen overal ter wereld succesvol zijn.

De kapitein verwelkomt Gianina Atalita (r) aan boord van Rotterdam

Aanbod

Zoals ik al aangaf, de Rotterdam blijft zes dagen op de Atlantische Oceaan voordat de eerste stop in Punta Delgado, Azoren, wordt bereikt. We vroegen ons af of we zes dagen op een cruise konden doorbrengen zonder land te zien. We hadden het mis. Er is zoveel te doen op het schip dat de dagen voorbijvliegen.

Aan boord van de Rotterdam ontbreekt het aan niets om je vakantie niet alleen ontspannen, maar ook actief door te brengen. Het schip beschikt over een supermoderne sportschool die van alle gemakken is voorzien. Hier kun je alle faciliteiten vinden die je nodig hebt om fit te blijven, zelfs terwijl je over de Atlantische Oceaan vaart.

Naast de restaurants die bij je ticket zijn inbegrepen, biedt de Rotterdam nog vijf andere restaurants waar je kunt genieten van iets speciaals. Hoewel je voor deze culinaire ervaringen extra moet betalen, zijn ze de moeite waard voor wie op zoek is naar iets unieks en verfijnds.

Voor de boekenliefhebbers is er een grote bibliotheek aan boord, een oase van rust waar je je kunt terugtrekken met een goed boek. Het is de perfecte plek om te ontsnappen aan de drukte van het schip en jezelf te verliezen in de pagina’s van een verhaal.

Voor ontspanning kun je terecht bij de twee grote zwembaden met jacuzzi’s, die de hele dag beschikbaar zijn. Of je nu een paar baantjes wilt trekken of gewoon wilt relaxen in het warme water, deze faciliteiten bieden de ideale manier om tot rust te komen.

Elke dag is er een gevarieerd programma van activiteiten aan boord. Van bingo en kookshows tot cocktailworkshops en bloemschikken, er is altijd wel iets te doen. Voor de creatievelingen zijn er schilderlessen, en voor degenen die graag hun kennis testen, zijn er quizzen over verschillende onderwerpen.

Een van de verrassend populaire activiteiten zijn de line dancelessen. Ongeacht leeftijd lijkt iedereen hieraan deel te nemen, wat zorgt voor een levendige en gezellige sfeer aan boord. Daarnaast worden er op verschillende dagen kunstveilingen gehouden, waar passagiers waardevolle schilderijen kunnen kopen.

Op het hoogste dek van de Rotterdam is er een speciale ruimte ingericht voor passagiers die willen wandelen. Hier kun je genieten van het uitzicht terwijl je een paar rondjes loopt. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor sporten zoals tafeltennis, volleybal en basketbal, zodat ook sportieve passagiers aan hun trekken komen.

Overdag kun je de “future vacation desk” bezoeken voor informatie over toekomstige cruises. Hier kun je alvast je volgende reis boeken en profiteren van interessante kortingen, exclusief voor passagiers aan boord.

Voor wie zichzelf wil verwennen, biedt het schip schoonheidsbehandelingen en make-up sessies aan. Deze luxe behandelingen zijn uiteraard tegen betaling, maar zorgen voor een extra vleugje verwennerij tijdens de cruise.

Terwijl het schip op zee is, kun je ook een excursie boeken voor wanneer je in een haven aankomt. Omdat deze tours vaak snel volgeboekt zijn, is het raadzaam om dit vroeg te doen, hoewel ze meestal niet goedkoop zijn.

En laten we het casino niet vergeten, dat volop draait zodra het schip op zee is. Of je nu een doorgewinterde gokker bent of gewoon je geluk wilt beproeven, het casino biedt volop entertainment en spanning tijdens de overtocht.

Avondactiviteiten

HAL informeert vanaf de eerste dag aan boord over de avondactiviteiten tijdens de hele cruise. Tijdens deze cruise zijn er twee avonden met een dresscode dressy. Dit betekent dat passagiers die dat willen zich formeel kunnen kleden, de dames in elegante jurken, voor het avondprogramma. De eerste avond is er een ontmoeting met de kapitein, die een toespraak houdt en de managers van het schip voorstelt, gevolgd door een handdruk met alle gasten. Voor deze gelegenheid zorgt de Rotterdam voor champagne en wijn voor iedereen die dat wil. Kooklessen aan boord

De tweede formele avond was op 24 april, waarbij passagiers hun speciale kleding konden dragen voor een fotosessie met de kapitein of andere leidinggevenden van het schip. Je bent niet verplicht om je formeel te kleden, maar de meeste passagiers doen dat wel.

Omdat HAL hun 150-jarig bestaan vierde, was er op een van de avonden een dresscode genaamd Casual with a splash of orange. Het diner die avond had een typisch Nederlands tintje. Het was geweldig. De bemanning en de meeste passagiers waren in oranje gekeed.

Het schip heeft een state of the art theater genaamd One World Stage, waar elke avond twee shows worden gehouden, een vroege en een late show. Het theater heeft een capaciteit van meer dan tweeduizend mensen en is ultramodern. Het kan zeker concurreren met veel theaters op het vasteland.

Elke avond zijn er drie locaties waar passagiers kunnen genieten van livemuziek. B.B. King’s Blue Club, Rolling Stone Rock Room, en Billboard Onboard. In de laatste speelt een pianist uitzonderlijk goed en je kunt verzoeknummers indienen die hij speelt. De dansende menigte bij B.B. King’s en Rolling Stone is indrukwekkend. Op dat moment genieten ze volop en leeftijd speelt geen rol.

Voor wie ’s avonds een goede film wil zien, is er bij een van de zwembaden een groot scherm waar elke avond geweldige films worden vertoond.

Voor degenen die ’s avonds liever een rustige plek willen om een drankje te drinken en te kletsen, zijn er verschillende plekken rond het schip. Op dek 12 is er een speciale plek waar je rustig kunt zitten, een drankje kunt drinken, een boek kunt lezen of gewoon kunt genieten van de zee voor je.

In editie nr. 3 zullen we verder ingaan op onze aankomst in Punta Delgado op de Azoren en hoe we deze ervaring hebben beleefd. Een trans-Atlantische cruise met de Rotterdam van Holland Amerika Line | Deel 1

