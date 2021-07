Eerste film Sint-Maarten op Taya

1 Delen

And Here Comes The Groom, een comedy film geproduceerd en gefilmd op Sint-Maarten is vanaf nu beschikbaar op TAYA.tv. Dit is de eerste film van Sint-Maarten die wordt toegevoegd aan de collectie van TAYA.

And Here Comes The Groom gaat over het over Chris, gespeeld door Edsel Moñzon. Hij besluit dat het tijd is om te settelen en dan gaan zijn vrienden zich ermee bemoeien. Maar Chris’ tocht naar de liefde brengt hem in een aantal zeer ongemakkelijke situaties en laat hem uiteindelijk in de war en op de vlucht voor zijn toekomstige bruid.

And Here Comes The Groom is geschreven en geregisseerd door Latoya Lake, een Sint-Maarten native met al een aantal boeken op haar naam. And Here Comes The Groom is haar eerste speelfilm.

De film is vanaf nu te zien via taya.tv. Het publiek over de hele wereld is uitgenodigd om te gaan kijken en om deze film te huren of kopen via Taya streamingdienst.

Kijken

Op TAYA zijn er momenteel meer dan 35 films en de catalogus blijft groeien. Wie op de hoogte wil blijven kan Taya volgen via @tayabypac op Facebook en Instagram.

Zoals And Here Comes The Groom, zijn er op de streaming platform TAYA, een gerespecteerd aantal films te vinden die geproduceerd zijn op onze eilanden of door eilandgenoten. Op TAYA vindt men van klassiekers zoals Ava & Gabriel tot meer recente films zoals Atardi- Rudy Plaate.